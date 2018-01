Gustavo Poyet nouvel entraineur de Bordeaux

ME

Nouveaude folie dans le feuilleton bordelais. Stéphane Martin l'a annoncé au sortir de la victoire bordelaise à Nantes (1-0) : le successeur de Jocelyn Gourvennec est l'Uruguayen Gustavo Poyet . L'ancien meneur de jeu de Grenoble et Chelsea , qui a effectué l'essentiel de sa carrière d'entraîneur en Angleterre (Leeds, Brighton et Sunderland entre 2007 et 2015) et que personne n'avait vu venir, dirigeait le Shanghai Shenua la saison passée.En Gironde, l'homme de cinquante ans sera épaulé par Fernando Menegazzo. L'ancien milieu de terrain bordelais (2006-2011), qui connait parfaitement le club, devrait lui être d'une aide précieuse pour gérer le « clan » brésilien fan deInstagram.