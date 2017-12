Faut-il de la discrimination positive sur les bancs français ?

À partir de janvier, les clubs professionnels anglais qui voudront recruter un nouvel entraîneur devront recevoir au moins cinq candidats en entretien. Cinq candidats dont un minimum devra être issu d'une minorité. En France, où seuls deux coachs de couleur exercent sur les deux premiers niveaux pros, aucune règle de ce genre ne pointe à l'horizon.

« La compétence ne dépend pas de la couleur. » Guy Lacombe

D'Antoine Kombouaré à Christian Bassila

Zidane, pionnier encore une fois

Il y a quatre ans, la revue anglaiseévoquait l'histoire de Michael Johnson, fraîchement recalé pour le poste de sélectionneur des U20 anglais. Défait, mais satisfait, car l'ancien joueur, 20 ans de carrière, avait eu l'opportunité de passer un entretien d'embauche, chose rare, à cause de sa couleur de peau selon lui. «» , expliquait-il à l'époque.Un an plus tard, c'est Gordon Taylor, patron de la Professionnal Footballers Association, qui évoquait «» à l'égard des entraîneurs noirs dans le football anglais. D'ici le 1janvier 2018, la donne est censée changer, avec l'adoption par les 72 clubs professionnels anglais d'une réglementation équivalente à la Rooney Rule en vigueur aux États-Unis : pour tout recrutement d'un entraîneur ou membre de staff technique, les clubs professionnels anglais devront recevoir un minimum de cinq candidats en entretien, dont un issu d'une minorité. Une mesure adoptée pour briser l'hégémonie blanche sur les bancs anglais alors que seul Chris Hughton , à Brighton, représente les managers noirs en Premier League. Les autorités du football anglais ont déjà décidé de se donner le temps, avant d'éventuellement renforcer le système dans les années à venir si les résultats ne sont pas là.De l'autre côté de la Manche en revanche, aucune nouvelle règle de ce type ne pointe à l'horizon malgré un constat équivalent : seuls deux coachs de «» en Ligue 1 – Antoine Kombouaré à Guingamp, Sabri Lamouchi depuis peu à Rennes – et un zéro pointé à l'étage inférieur. Dans les équipes de France, Bernard Diomède , à la tête des U19 masculin, colore très légèrement l'organigramme. «» , tente d'analyser Frédéric Antonetti Son confrère Guy Lacombe, fraîchement retraité de la Direction technique nationale, n'est pas plus avancé sur la question, et clame tout comme l'ancien entraîneur que «» . Toujours est-il que personne n'osera dire que les entraîneurs issus des minorités sont moins doués pour le coaching, ni qu'il y a une discrimination volontaire à l'entrée. «» , souligne Antonetti. Que chacun ait sa chance ou l'envie de la prendre si on le laisse poursuivre son raisonnement : «(Rires.)La donne, sur ce point, serait peut-être en train de changer selon Guy Lacombe. «» Surtout que l'ancien entraîneur et formateur ne croit pas autant à la contrainte d'une discrimination positive qu'à l'évolution naturelle. «Pour appuyer son idée, celui qui a entraîné le PSG et Monaco met en avant l'exemple de Christian Bassila, récemment intronisé directeur adjoint du centre de formation à Lyon. «Motif d'espoir, l'entraîneur français le plus en vogue est issu de cette population sous-représentée. «Pour Frédéric Antonetti , l'ancien numéro 10 des Bleus ne restera pas un cas isolé, sorti du rang par la grâce de sa notoriété de joueur. «