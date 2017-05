Fanni : « Bielsa nous interdisait de jouer le hors-jeu »

1

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quand tu balances sur ton ex après qu'elle t'a quitté...Lundi soir, Rod Fanni , l' « ambianceur » de l'OM, était dans l'émission, sur SFR Sport. Il n'a pas échappé à la règle qui veut que tout joueur passé sous les ordres de Marcelo Bielsa soit questionné sur les méthodes de l'entraîneur argentin.Interrogé sur ses souvenirs d'El Loco, il a répondu : «Histoire de faire "baver" un peu le défenseur sur son ancien coach, Frank Lebœuf le relance et lui indique qu'il le «» à l'époque, compte tenu des situations défensives compliquées qu'il devait gérer avec ses coéquipiers. Fanni embraye : «» .El Loco sera de retour (normalement) la saison prochaine à Lille , pour le plus grand plaisir des consultants.