Fair-play financier : aidons le PSG

En juin, Paris pourrait se faire taper sur les doigts au nom du fair-play financier. La faute à un mercato d'été 2017 complètement dingue. Le club de la capitale pourrait pourtant largement atténuer son déséquilibre économique en optimisant les ressources que représentent les joueurs à sa disposition. Tour d'horizon.

Reconsidérer ses priorités

Le débat a été officiellement (r)ouvert après la victoire à Bordeaux : cela fait 18 mois que le PSG cherche un gardien de classe mondiale car Alphonse Areola comme Kevin Trapp ne seraient pas assez costauds pour faire passer un cap. Sauf que le troisième gardien de l'équipe de France – particulièrement dans le dur la saison passée – est en train de réaliser un exercice 2017-2018 plus qu'honorable. Quand on sait que Paris risque d'être bridé au niveau du chéquier, et que les cibles actuelles – Donnarumma, Courtois ou Oblak – tapent dans des indemnités à cent millions d'euros, le recrutement d'un nouveau gardien paraît un poil déplacé.



Économie potentielle : cent millions d'euros, rien que pour le poste de gardien.





Soutenir ses joueurs dans les moments difficiles

Depuis 2011, la direction qatarie a eu des résultats probants. Surtout sous la houlette de Leonardo comme directeur sportif. Mais la gestion du Brésilien comme celle de ses successeurs a eu la même limite : faire des joueurs parisiens des éléments jetables à la première contre-performance. Une situation particulièrement handicapante aux postes de latéraux : à gauche, deux potentiels titulaires en équipe de France sont arrivés – Lucas Digne et Layvin Kurzawa – et ont finalement perdu beaucoup de crédit en moins de deux saisons.



Depuis 2011, seul Maxwell, joueur trentenaire et homme accompli, a vraiment convaincu au poste. Plutôt que de penser à la meilleure manière de relancer un titulaire potentiel en sélection, en l’occurrence Kurzawa, Paris réfléchit à la manière idéale de refourguer le joueur et lui trouver un remplaçant plus clinquant et performant. Alors même que Lucas Digne pourrait faire le Mondial comme titulaire avec les Bleus...



Économie potentielle : environ 25 millions d'euros par latéral.









Jusqu'à la mi-juin, le PSG et ses supporters vont vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Car selon le, l'UEFA aurait tiqué sur les contrats publicitaires signés entre le club de la capitale et ses sponsors Qatar Tourism Authority et Qatar National Bank. Deux entités liées indirectement à QSI, et qui auraient consenti une surévaluation de leurs apports financiers en comparaison avec les réalités du marché. Pour un tel maquillage de ses ressources, Paris avait écopé d'une amende de soixante millions d'euros et d'une limitation à 21 joueurs sur sa liste pour la Ligue des champions 2014. À l'époque, la direction du club francilien avait fait amende honorable et obtenu de reprendre sa totale liberté d'action à l'été 2017. Mais en attendant une éventuelle nouvelle sanction, Paris a quelques bonnes résolutions à prendre sur les court, moyen et long termes.