En direct : Lyon - Marseille (On craint dégun !) (2 - 0)

Je sais pas vous, mais moi, je suis très confiant. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai eu une vision. Claire et nette. Ce match, on va le gagner 2-1. Ouverture du score du joueur français le plus décisif de 2017, je parle bien de Florian Thauvin. Ensuite, égalisation toute moisie de ce nul de Mariano Diaz. Et enfin, Kostas nous libère en sortant du banc. Qu'est-ce qu'on va kiffer, putain. Et on va le vivre ensemble.