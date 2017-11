Chelsea arrache le nul à Anfield

Emmenés par un Mohamed Salah en feu, les Reds ont bien cru s'offrir les Blues à Anfield. Mais le champion en titre s'en est remis à Eden Hazard pour le jeu, puis à Willian pour le point du match nul.

31

Le semi remorque de Conte

Salah mèche

Liverpool (4-3-3) : Mignolet - Moreno, Klavan, Matip, Gomez - Coutinho (Lallana, 89e), Henderson, Milner - Oxlade-Chamberlain (Mané, 89e), Sturridge (Wijnaldum, 66e), Salah

Entraîneur : Jürgen Klopp



Chelsea (3-5-1-1) : Courtois - Cahill, Christensen, Azpilicueta - Alonso, Drinkwater (Fabregas, 73e), Kanté, Bakayoko (Pedro, 77e), Zappacosta (Willian, 83e) - Hazard - Morata

Entraîneur : Antonio Conte

On joue la 22minute quand Eden Hazard récupère le ballon au milieu du terrain. Près du rond central, le Belge lève les yeux à la recherche d’une solution. Il fait des signes, écarte les bras, hausse les épaules, mais personne ne vient. Alors l’attaquant décide d’y aller tout seul. Une feinte de corps, un démarrage en trombe, il s’amuse dans la défense deset délivre une merveille de passe en profondeur pour Drinkwater qui manque son face à face avec Mignolet. Une action qui résume bien le match des. Avec une compo ultra défensive, Chelsea s’en est remis à son prodige belge pour faire le jeu, quand, dans l'autre camp, le dynamiteur du jeu s’appelait Mohamed Salah Un carton à Qarabag pour Chelsea , une orgie de buts pour Liverpool : les matchs de Ligue des Champions de la semaine annonçaient du beau spectacle pour les supporters présents à Anfield ce dimanche. Et puis Antonio Conte est arrivé avec sa compo. Cinq défenseurs, trois milieux défensifs : l’entraîneur italien débarque avec son 38 tonnes qu’il gare impeccablement devant les cages, en laissant les clés du camion à Eden Hazard avant de partir. Lesdéfendent donc très bas et laissent le ballon auxmais se montrent les plus dangereux en contre. Une frappe puissante d’Hazard, un duel manqué de Drinkwater, un cafouillage monstre sur un corner et un coup franc d’Alonso qui frôle le montant font frémir Anfield. En face, lesne savent pas quoi faire du ballon et s’en remettent aux fulgurances de Mohamed Salah pour montrer quelque chose. Offrant un très beau duel à distance avec Hazard, l’Egyptien prend le rôle de patron de son équipe, sans pour autant trouver la faille.Mais le Pharaon sait se montrer patient. Et vingt minutes après le retour des vestiaires, c’est lui qui vient ouvrir le score d’un plat du pied. Toujours plus classe, l’attaquant ne célèbre pas son but. Peut-être que l’ancien joueur du Chelsea de Mourinho sait aussi qu’il ne faut pas crier victoire trop vite. Les situations dangereuses se multiplient devant les cages de Mignolet, peu aidé par une défense qui joue à se faire peur. Tout le contraire d’un Azpilicueta qui se montre impérial devant Sturridge et Salah. Peu à peu, les rôles sont échangés. Lessiègent devant la surface deset Liverpool se retrouve à défendre et opérer en contre. Heureusement pour les Eden Hazard est moins performant qu’en première mi-temps, mais Fabregas, entré en cours de match, reprend la baguette de chef d’orchestre au milieu. Et c’est un autre entrant, Willian , qui relance le match. À l’entrée de la surface, le Brésilien dribble et part sur la droite. Avec beaucoup de réussite, l’attaquant envoie un centre qui finit dans les filets adverses. La balle de la victoire sera finalement dans les pieds de l'inévitable Mohamed Salah , mais Courtois réalise la parade qu'il faut. Un nul qui laissera des regrets aux deux équipes. Aux spectateurs, aussi.