Alain Giresse n'est plus sélectionneur du Mali

LG

J'y suis, Giresse.Alors qu'il reste encore les deux dernières journées des éliminatoires à disputer, Alain Giresse laisse le Mali orphelin d'un sélectionneur. L'ancien Girondin a remis sa démission, seulement deux jours après avoir concédé le nul à domicile face aux Lions du Maroc (0-0). Les Aigles n'ont inscrit que deux petits points en quatre journées, pour le même nombre de buts. Ils ont aussi pris une belle valise en voyage au Maroc (6-0).Le Mali quasiment hors course pour le Mondial 2018, Giresse ne pouvait «» . Plus encore que la déception, le vainqueur de l'euro 1984 insiste sur son impuissance et l'impossibilité de réaliser les objectifs de sa sélection. «» , révèle le désormais ex-sélectionneur àEspérons pour lui, comme pour les Aigles, que ce départ représente un nouvel envol.