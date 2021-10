Youcef Belaïli marque un but magistral depuis le rond central

RB

En mode Memphis Depay Youcef Belaïli s’éclate au Qatar, et ça se voit. Samedi, l’international algérien a été le grand artisan du succès de son club, le Qatar SC, sur le terrain d’Al-Gharafa (0-2). Son premier but, inscrit après un double contact subtil et une frappe surpuissante sous la barre, était déjà très beau (70e). Mais que dire du second ?Après avoir gratté un ballon à hauteur du rond central alors que le temps additionnel venait de débuter, l’Oranais a décidé de prendre sa chance du droit. Son lob aussi inattendu que précis a surpris le portier adverse et le cuir a fini au fond des filets. Pour le plus grand bonheur de spectateurs certes peu nombreux, mais toujours demandeurs de petites gourmandises de ce genre.Et