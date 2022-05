Wissam Ben Yedder, mot compte triple

Auteur d'un triplé qui a remis les siens dans le sens de la marche face à Brest ce samedi soir (4-2), Wissam Ben Yedder n'en finit plus d'impressionner sur le Rocher. En grande forme depuis le début de l'année 2022, le Français entend bien finir celle-ci au Qatar avec les Bleus.

Un triplé à son image

En route pour le Qatar ?

Que ce soit avec Niko Kovač ou Philippe Clement, Wissam Ben Yedder ne finit que rarement les matchs de l'AS Monaco, même si le Belge patiente désormais un peu plus avant de le sortir. Pourtant, ce samedi soir, le buteur français a dû apprécier de laisser sa place à Myron Boadu pour profiter pleinement de l'ovation du Louis-II. Auteur d'un triplé, l'ancien de Séville a retourné une partie qui semblait bien mal embarquée pour l'ASM, rapidement menée 2-0 et qui occupe désormais une improbable deuxième place avant d'aller se coucher. Une folle remontée au classement qui s'explique par la série de neuf victoires consécutives des Monégasques. Pendant cette période faste, WBY a inscrit neuf pions. Ne cherchez pas plus loin l'homme qui va permettre à l'ASM de jouer la C1 la saison prochaine., déclarait Philippe Clement à son sujet avant ce match face à Brest.En plus de montrer de véritables qualités sur le banc de l'ASM, le Belge est visiblement également visionnaire, tant Ben Yedder a fait étalage de sa polyvalence face à Brest. Profitant d'un joli cadeau de Belaïli, le buteur monégasque poursuit son sans-faute cette saison en convertissant son huitième penalty en autant de tentatives. Enfin rentré dans son match, le Français réalise ensuite un petit festival dans la défense bretonne avant de conclure d'un délicieux extérieur du gauche. Après avoir fait parler sa justesse technique, il laisse s'exprimer son côté renard des surfaces pour reprendre une remise de Tchouaméni, l'autre grand bonhomme des Rouge et Blanc cette année.Si le numéro huit monégasque n'a que peu de chances d'être encore sur le Rocher la saison prochaine, la donne est légèrement différente pour son aîné., indiquait le buteur de l'ASM en conférence de presse cette semaine. Si l'ancien de Séville évoquait bien évidemment son avenir au club, qui demeure toujours incertain, mais pourrait bien se décanter en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions, nul doute qu'il sait déjà dans quelle région du monde il aimerait passer l'hiver 2022. Régulièrement appelé par Didier Deschamps avec les Bleus, mais pourtant utilisé avec parcimonie, Ben Yedder donne encore un peu plus de poids à sa candidature pour figurer dans le groupe tricolore qui disputera le Mondial en novembre. Alors qu'il n'avait pas disputé la moindre minute lors du dernier Euro, se contentant d'une place sur le banc ou pire, en tribune, le numéro dix des Rouge et Blanc a une bonne tête de numéro deux derrière Karim Benzema, injouable en ce moment. Les deux hommes n'ont d'ailleurs pas des profils si éloignés que ça tant ils jouent juste et semblent animés par ce même état d'esprit collectif. Avec 24 pions, Ben Yedder pourrait également profiter de ce déplacement à Lens samedi prochain pour dépasser Mbappé et ses 25 buts, histoire de s'offrir le titre de meilleur buteur du championnat et d'appuyer encore un peu plus sa candidature pour la Coupe du monde.

Par Florian Porta