Vincent Manceau quitte le SCO après « 27 ans d’histoire commune »

? Durant 27 années, il a porté fièrement nos couleurs.Sa passion inépuisable, sa rage de vaincre et sa fidélité ont marqué le club.Tu seras toujours chez toi, ici à Angers SCO. Vincent. pic.twitter.com/Oyhoq929ut — Angers SCO (@AngersSCO) June 27, 2022

C'est le moment de signer au Mans FC.En 1995, Kylian Mbappé n’est pas né, Nantes est champion de France, l’Ajax champion d’Europe et la France n’a pas d’étoile au-dessus de son coq. Vincent Manceau, lui, prend sa première licence au SCO d’Angers. Que reste-t-il de tout cela 27 années plus tard ? Plus rien désormais, puisque le défenseur quitte son club formateur. À quelques jours de ses 33 berges, celui qui est arrivé au SCO à l'âge où l'on découvre le ballon rond (6 ans) et compte désormais 389 rencontres sous le maillot zébré (selon le club lui-même) jouera pour la première fois dans une autre écurie, la saison prochaine. Il est le second joueur le plus capé du club derrière Pierre Bourdel (471 matchs)., révèle le Paolo Maldini de l’Anjou.Avec les départs de Stéphane Moulin l’an dernier et ceux de Romain Thomas, Thomas Mangani, Ismaël Traoré et peut-être Pierrick Capelle cet été, c'est plus qu'une page qui se tourne au stade Raymond-Kopa.