Inscris ton équipe à notre 1er tournoi foot district de sixte !

Dépêche toi, il ne reste plus beaucoup de places pour de nouvelles équipes ! Deux chez les garçons et six chez les filles.

L'équipe du VFD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Vrai Foot Day, notre journée d'hommage au foot amateur, est heureux de vous annoncer la création de son premier tournoi de sixte : le "Vert Foot Day"sur le gazon de l'US Saint-Victor, club du légendaire supporter ajaccien et youtubeur Loïc Durand , dans l'Allier (03410). Soit pile au centre de la France, pour ne pas faire de jaloux. Pour trouver, rien de plus simple, vous rentrez « rue du Stade » dans le GPS.♻️ Le Vert Foot Day est le premier tournoi amateur de foot à 7 du Vrai Foot Day mais aussi le premier tournoi 100% écolo. En effet, notre partenaire sur l’évènement et son organisation est l’équipementier Nolt dont les maillots et équipements sont éco-responsables et circulaires.⚠️ Pour l'occasion NOLT a créeLes premiers inscrits auront l’embarras du choix, les suivantes moins. Alors dépêchez-vous !⛺️Des emplacements pour planter des tentes sont prévus sur place. Et pour les moins aventureux et aventureuses, de nombreux hôtels et campings sont situés à moins de 6 km du stade ( confère liste ci-jointe Et ne vous inquiétez pas cher amoureux et chère amoureuse du ballon rond, outrepour mettre en avant vos qualités sur deux jours de tournoi, on a prévu de festoyer à souhaitAlors n'attendez plus les places sont limitées,