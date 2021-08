Valence piège Getafe pour lancer la Liga

2

Valence (4-4-2) : Mamardashvili - Correia, Paulista, Alderete, Gayà - Soler (M. Diakhaby, 87e), Wass (Racic, 69e), Guillamón, Cherychev (Sobrino, 77e) - M. Gómez, Guedes (Jason, 86e). Entraîneur : José Bordalás.



Getafe (4-4-2) : Soria - Djené, Cabaco, S. Mitrović (Vitolo, 46e), M. Olivera - D. Suárez, Arambarri, Maksimović, Aleñá (Mata, 46e) - Ünal (Cucurela, 68e), Ramirez (J. Macías, 68e). Entraîneur : Michel.

Festival de cartons à Mestalla.Dans une rencontre hachée où les cartons ont été aussi nombreux que les occasions, Valence n'a pas vraiment été inquiété par les hommes de Míchel (victoire 2-0) et ce, malgré l'infériorité numérique durant la quasi-intégralité du match. Plombés par l'exclusion rapide de Hugo Guillamón (après... 31 secondes de jeu),ont fait plus que résister à Getafe. Les coéquipiers de Daniel Wass ont pris le contrôle du jeu et ouvert le score sur un pénalty de Carlos Soler. Même avec un joueur en plus, Getafe n'a pas montré pas grand chose offensivement.Un constat qui s'est vérifié en seconde période, où Mauro Arambarri et ses coéquipiers n'ont cadré que quatre petites frappes (sur 22 tentatives), à peine plus que les hommes de José Bordalás (deux cadrées en seulement quatre tirs). Malgré 26% de possession, les Valencians ont fait le dos rond et bénéficié d'un coup de pouce du poteau et de l'arbitre, Jesús Gil Manzano envoyant Erick Cabaco aux vestiaires un quart d'heure avant tout le monde. L'entrée en jeu du duo Vitolo-Marc Cucurella n'a pas suffi et Getafe a confirmé ses difficultés devant, l'équipe ayant terminé pire attaque du championnat l'an passé. Symbole de cet échec, José Macias s'est montré incapable d'offrir l'égalisation à son équipe dans le temps additionnel, même à un mètre de la cage. Grand bonhomme de ce match, Giorgi Mamardashvili a sorti une double parade monstrueuse pour conserver les trois points. Lesquels permettent à Valence de confirmer sa réussite lors des premières journées, en enchaînant un cinquième match sans défaite en ouverture.Avec cette victoire, José Bordalás joue un bien mauvais tour à son ancienne équipe.