Valence accroche la Real Sociedad

FC Valence (4-4-2) : Doménech - Gayà, Paulista, Diakhaby, Correia - Cheryshev (Gameiro, 63e), Račić (Musah, 63e), Soler, Wass (Oliva, 95e) - Guedes (Lato, 86e), M. Gómez. Entraîneur : Javi Gracia.



Real Sociedad (4-5-1) : Remiro - Monreal, Le Normand, Elustondo, Gorosabel - González de Zárate (Sagnan, 46e), Guevara, Oyarzabal (Bautista, 89e), Portu (Januzaj, 66e) - C. Fernández (López, 79e), Isak. Entraîneur : Imanol Alguacil.

Retour au football.Après l'épisode douloureux subi par Mouctar Diakhaby et le FC Valence contre Cadix la semaine passée, lesrecevaient la Real Sociedad au stade Mestalla. À Valence, le récent vainqueur de la Coupe d'Espagne 2020 s'est d'abord mis en difficulté à la suite d'une main d'Andoni Gorosabel dans la surface de réparation des. Chargé de frapper le penalty, Carlos Soler manque le cadre (29). Quatre minutes plus tard, la Real se remet dans le sens de la marche, et Ander Guevara trouve la faille adverse d'une jolie frappe du gauche. Touché moralement et dominé dans la possession du ballon, Valence concède le break juste avant la pause lorsque Alexander Isak réalise une frappe croisée du gauche tout en douceurSeulement voilà, Valence a encore besoin de points pour assurer son maintien en Liga cette saison. Résultat : lesréagissent au retour des vestiaires, et obtiennent un nouveau penalty. De sang-froid, Daniel Wass prend ses responsabilités pour réduire l'écart. Valence continue de presser le but visiteur, et sur un corner, Gabriel Paulista envoie un puissant coup de tête pour égaliser. Cependant, Valence voit son opération remontée prendre du plomb dans l'aile lorsque Maximiliano Gómez reçoit un carton rouge à la suite d'une protestation après avoir reçu un avertissement (80). Contraint de défendre en infériorité numérique, Valence ne craque pas sous la pression et ni Adnan Januzaj (84) ni Jon Bautista (92) ne parviennent à battre Jaume Doménech.La Real Sociedad perd deux points et laisse l'opportunité au Betis Séville, sixième et adversaire de l'Atlético de Madrid ce dimanche soir, de passer devant au classement en cas de victoire.