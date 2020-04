Upamecano finalement un an de plus à Leipzig ?

FB

Il part Upa ?Alors qu'un accord avec le Bayern Munich semblait de plus en plus proche , Dayot Upamecano pourrait finalement rester un an de plus à Leipzig. Sous contrat pendant encore une saison, le défenseur s'apprêterait à prolonger jusqu'en 2022 selon les informations de Sky Sports. Une clause libératoire de 60 millions d'euros permettrait cependant au Français d'aller voir ailleurs à l'été 2021.Le joueur de 21 ans aurait souhaité avoir la garantie d'être titulaire en cas de départ immédiat dans un club plus huppé. N'ayant pas pu en être assuré, Upamecano aurait donc fait le choix de poursuivre sa progression une année de plus sous le maillot d'un club qui l'héberge depuis 2017.Dayot refroidit.