Un Vardar dans le dur

En Macédoine du Nord, c’est un monument du football national qui s’est effondré. Condamné à descendre en D2 pour la première fois de son histoire, le Vardar Skopje a payé le départ précipité de son propriétaire russe par une chute sportive inexorable et devra se réinventer de fond en comble dans l’antichambre pour espérer renouer avec sa gloire d’antan. En attendant de savoir de qui viendra le coup de pouce salvateur, les ultras ont déjà pris les devants.

Salades russes en Macédoine

After facing continued pressure against his businesses Samsonenko withdraws from the Vardar football club - https://t.co/ILjQ0GVJan #Macedonia pic.twitter.com/zQEC4ywOic — RepublikaEng (@RepublikaEng) May 15, 2020

#FCVardar is facing huge financial problems & the Macedonian club was on the brink of extinction! The ultras of the reigning champion of #Macedonia - 'Komiti' tonight lit up the national arena to show support to the club ahead of the difficult 2nd half of the season! ?? pic.twitter.com/D46xqkRVZM — Filip Mishov (@fmishov) February 19, 2021

Vider l’océan à la petite cuillère

Par Julien Duez, à Skopje

Photos : Komiti.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Même pas un dernier sursaut d'orgueil. Ce dimanche, le Vardar Skopje a terminé sa saison depar une défaite à domicile contre le Makedonija GP (0-2) et quitte donc l'élite macédonienne pour la première fois de son histoire depuis l'indépendance du pays en 1991 avec la queue entre les jambes. De toute façon, clore l'exercice 2020-2021 avec les trois points n'aurait pas changé grand-chose : depuis le revers subi face à Struga la semaine dernière, lessavaient que les dés étaient définitivement jetés. Maintenant, reste à faire passer cette foutue gueule de bois qui s'annonce très longue.Posté à la terrasse du café Pelister à l’ombre d’une gigantesque statue équestre représentant Alexandre le Grand, Miki regarde sa pinte de Skopsko avec un œil vitreux. Cela fait maintenant quelques mois que ce jeune quadra, patron d’une petite boîte de climatisation voit son club s’enfoncer inexorablement vers un monde qui lui était jusqu’alors inconnu : la deuxième division. Enfin, presque inconnu : au terme de la saison 2010-2011, le Vardar est relégué sportivement, mais sauve sa tête dans l’élite à la faveur d’une fusionavec le FK Miravci, pourtant situé à 200 bornes de la capitale, et tout juste sacré champion de D2. Mais cette fois-ci, personne ne viendra à la rescousse du géant rouge et noir aux pieds d’argile. Dans toute la Macédoine, la nouvelle s’apparente à un drame national. National, car Miki l’affirme, non sans un brin de vantardise :Son groupe, les Komiti, compte quant à lui quelque 3000 membres plus ou moins actifs. Fondé en 1987, l’année qui vit le Vardar remporter son seul titre de champion de Yougoslavie (avant que celui-ci ne soit rétrocédé au Partizan Belgrade pour une sombre histoire de points pénalités liés à une affaire de matchs truqués), il tire son nom des groupes d’insurgés contre l’occupant ottoman,, précise Miki.Comme moult ultras, son credo a toujours été de chanter, boire des bières et de se marrer dans la tribune Ouest avec les copains. Mais voilà, aujourd’hui, Miki a d’autres responsabilités qui lui sont tombées sur le coin de la figure : cela fait en effet six mois que les Komitis ont repris la direction du Vardar., se marre l’intéressé.En attendant, comment en est-on arrivé là ?, pose le journaliste Branko Ilievski, fin connaisseur du football macédonien.(le parti nationaliste macédonien, NDLR),(le parti socio-démocrate, NDLR)Né à Rostov-sur-le-Don en 1967, Samsonenko compte parmi les oligarques qui profitent de la Perestroïka pour se lancer avec succès dans les affaires et débarque en Macédoine du Nord en 2013 avec 250 000 euros destinés à racheter l’autre fleuron du Vardar : son équipe de handball. La section foot rejoint logiquement son giron un an plus tard., souffle Miki entre deux gorgées de bière.L’ultra précise cependant que sous l’ère Samsonenko, le Vardar a été quatre fois champion deet a participé à l’édition 2017-2018 de la Ligue Europa, une première pour un club macédonien. Tout comme il ne peine pas à détailler les nombreux (et coûteux) investissements réalisés par le propriétaire de son club. Pour la section hand : une salle flambant neuve de 6500 places pour la section handball, accolée à un palace sobrement baptisé. Pour la section foot : une académie et un centre d’entraînement., calcule Miki, précisant que les joueurs ont inévitablement commencé à être payés au lance-pierre. En conséquence de quoi, le club accuse une flopée de départs depuis un an. Un comble pour le champion sortant, détenteur d’un tiers des titres nationaux depuis l’indépendance de la Macédoine du Nord en 1991., ajoute Branko Ilievski. Difficile de ferrailler en championnat quand on cumule une dette abyssale avec un groupe sans expérience du haut niveau., prophétisait Miki deux semaines avant la fin du championnat.Le téléphone de Miki ne cesse de sonner pendant l’entretien. Celui qui occupe le poste de président de l’( « organisation pour sauver le FC Vardar » en français, une association directement gérée par les Komiti) est en effet occupé à négocier avec des investisseurs potentiels pour venir éponger la dette de Samsonenko, lequel n’arrive toujours pas à refiler sa patate chaude.Les petits gestes dont parle Miki, ce sont notamment des nouveaux maillots, où le sponsor Betcity (l’une des entreprises de Samsonenko) a été remplacé par le logo des Komiti, mais aussi des billets-fantômes (coronavirus oblige) vendus en février dernier à l’occasion du classique annuel contre les rivaux du Pelister Bitola et qui ont permis de rapporter quelque 55 000 euros., sourit Miki.Pour les Komiti, bien que la haine vis-à-vis du propriétaire et de la municipalité soit toujours féroce, l’heure n’est pas à la résilience., rappelle Miki.En revanche, pour recommencer à vibrer devant du beau jeu, cela risque de prendre un peu plus de temps., glisse le porte-parole avec un clin d’œil avant de montrer du doigt son T-shirt des ultras de Schalke 04, le seul club avec lequel les Komiti entretiennent une amitié internationale et qui, coïncidence ou pas, sera lui aussi relégué en D2 à la fin de l’exercice en cours. En attendant, c’est l’optimisme qui prime. Comme le répètent les ultras dans leurs communiqués successifs :Nul doute qu’ils préféreraient quand même retourner le hurler debout dans leur chère tribune Ouest plutôt qu’assis derrière un bureau.