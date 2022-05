Un message pour la paix en Ukraine sur le ballon de la finale de Ligue des champions

HMO

Guerre des étoiles.Pour la finale de la Ligue des champions opposant le Real Madrid et Liverpool qui aura lieu samedi 28 mai au Stade de France, Adidas a révélé un ballon inédit couleur argent et blanc. Sur la sphère, on peut retrouver un message faisant référence à la guerre en Ukraine, alors que cette finale devait initialement se disputer à Saint-Pétersbourg. Le mot paix est inscrit sur la sphère à la fois en anglais et en ukrainien.Est ce que certains joueurs opposés à la paix vont refuser de taper le ballon ?