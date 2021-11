Un joueur de district suspendu 12 ans

#Football #Justice Arbitre frappé et insulté à cause du pass sanitaire à Marseillan : le joueur suspendu douze ans, l'entraîneur un an https://t.co/S4C7rn4XT2 — Midi Libre Sports (@MidiLibreSports) November 12, 2021

HB

Même le plus gros des dos d'âne ne pourrait pas l'abimer.En octobre dernier, des incidents étaient survenus lors d'un match opposant les U19 du SC Marseillan face au Peyrade FC. Selon, un arbitre âgé d'une trentaine d'années avait été victime de menaces, de coups et d'insultes lors de cette rencontre. La raison, l'homme en noir avait pris la décision d'annuler la rencontre, en appliquant le règlement à la lettre qui veut que depuis le 1octobre dernier, il soit désormais nécessaire d'avoir un pass sanitaire en règle pour disputer un match. Ce choix a eu le malheur de faire partir en vrille certains membres du SC Marseillan puisqu'il n'y avait que trois membres qui disposaient du précieux sésame. C'est à cet instant qu'un des joueurs s'est pris pour un ninja et porté des coups sur l'arbitre.Se saisissant de l'affaire, la commission de discipline du District de l'Hérault devait rendre son verdict et la décision est tombée ce vendredi. L'addition est drôlement salée : douze ans de suspension pour l'auteur des coups, âgé de seize ans. Ce dernier a reconnu les faits et immédiatement été exclu de son club. L'entraîneur écope quant à lui d'une suspension d'un an et le président se retrouve frappé d'une incapacité à exercer son mandat durant les trois prochains mois.2033 pour reprendre le football, d'ici là on aura pu assister à trois Coupes du monde.