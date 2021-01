Un joueur de Chapecoense sort une panenka pour le titre

Chapecoense need to score in the last minute to win Serie B.They get a penalty... pic.twitter.com/pWFkXTo42G — Goal (@goal) January 30, 2021

Grand malade.Quelle idée a bien pu passer par la tête d’Anselmo Ramon lorsqu'il a tenté, vendredi soir, une panenka dans le temps additionnel d'un match crucial pour le titre ? On rembobine. Déjà assuré de retrouver l’élite brésilienne la saison prochaine , Chapecoense recevait Confiança lors de la dernière journée de Serie B. À égalité de points avec América FC, l'équipe de Chapecó, qui, il y a quatre ans, avait connu un tragique accident d’avion, devait l’emporter avec au moins un but d’écart pour être sacrée championne. Sauf que les visiteurs ont ouvert le score. Résultat :l’équipe d’Umberto Louzer a dû cravacher pour revenir au score. Dix minutes avant la fin du temps réglementaire, Pedro Henrique Perotti a d’abord égalisé, avant que Chapecoense ne bénéficie d’un penalty dans les derniers instants du match. La balle du titre au bout de la chaussure, Anselmo Ramon s'est élancé et a tenté une panenka à la 90+7… Inouï.Tirée à merveille, le penalty a pris à contre-pied le portier adverse et l'attaquant brésilien a offert sur un plateau le titre à Chapecoense. Une fin de match synonyme de grand n'importe quoi, qui s'est même soldée par un troisième but à la 90+9...Quelle histoire.