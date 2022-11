Un documentaire sur le but refusé de Turone en 1981 va sortir au cinéma

BG

C'est l'une des histoires les plus célèbres du football italien : le fameux but de Turone.Un pion refusé en 1981 lors d'un Juventus-Roma décisif pour le titre, et qui fait parler, encore et encore, depuis 40 ans. La Juventus, victorieuse de son dernier match, remportera son dix-neuvième Scudetto lors de la journée suivante devant une des plus belles Roma jamais vues.Des arbitres du match aux journalistes, en passant par des acteurs ou d'anciens joueurs comme Falcão, Pruzzo, Conti ou encore Prandelli, les réalisateurs Francesco Miccichè et Lorenzo Rossi Espagnet ont ratissé large pour réaliser un documentaire nommé, déjà sorti en Italie et prévu prochainement dans les salles de cinéma., a notamment commenté Lorenzo Rossi Espagnet, fasciné par cette histoire aussi incertaine que belle.Les histoires d'amour romaines sont toujours les plus belles.