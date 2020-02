Un championnat féminin lancé en Arabie saoudite

Saudi Sports for All Federation inaugurates the official Women’s Football League at the community level in the Kingdom https://t.co/uV32hEpXmV @WFLeagueKSA #QualityOfLifeProgram — Sports for All | الرياضة للجميع (@Saudi_SFA) February 24, 2020

Vous avez bien lu, oui. En Arabie saoudite !La Fédération saoudienne des sports pour tous (SFA) a inauguré ce lundi la Women’s Football League (WFL) lors d'un événement de lancement à Riyad. Il s'agit de la dernière initiative menée par le président de la SFA, le prince Khaled bin Al-Waleed bin Talal, pour promouvoir les activités sportives destinées aux athlètes féminines. «, a déclaré le prince Khaled à Arab News Entièrement financée par la SFA, la WFL sera une ligue nationale de niveau communautaire pour les femmes de dix-sept ans et plus. Pour la première saison, elle se déroulera à Riyad, Djeddah et Dammam, et d'autres villes pourraient la rejoindre en temps voulu. Des tours préliminaires se déroulant dans les trois villes permettront de déterminer des champions régionaux, qui se départageront dans une compétition à élimination directe. La SFA a veillé à ce que les terrains de football soient prêts pour le début de la WFL en mars, et que tous les organisateurs soient féminins. La WFL «» , conclut le prince Khaled.C'est le plus bel accomplissement qui nous vient d'un Khaled,avec