Un but gag en D2 marocaine

The most bizarre goal of the week-end Olympique Khourigba are seconds away from three points in their chase for promotion, before this happens against Kawkab Marrakech. Unbelievable! #BotolaPro pic.twitter.com/NJW0DjZcXL — Maghrib Foot (@MaghribFoot) May 2, 2021

Trois points partis en fumée.L'Olympique Club de Khouribga a encaissé le but le plus bizarre du week-end en Botola Pro 2, la seconde division du Maroc. Après un duel aérien avec l'attaquant du Kawkab Marrakech, le gardien des Vert et Blanc reste au sol et semble souffrir. On joue alors les dernières secondes du match, et son équipe gagne 1-0. Souffrait-il vraiment ou voulait-il gagner du temps ? On ne le saura jamais, mais toujours est-il qu'il relâche la balle. Deux joueurs du KACM se ruent ensuite sur le ballon perdu, et l'un d'eux l'envoie au fond dans le but vide pour égaliser, devant la stupeur des adversaires.Une erreur d'arbitrage, ou du gardien, c'est au choix, qui coûte très cher à l'Olympique de Khouribga. Ce match nul concédé bêtement pourrait leur faire perdre la seconde place synonyme de promotion si le CR Salmi s'impose plus tard ce dimanche.Aucune pitié chez le Kawkab Marrakech.