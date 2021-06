Un activiste de Greenpeace a failli s'écraser en tribunes avant France-Allemagne

Un militant de Greenpeace a voulu faire un coup de com en descendant sur la pelouse en parachute, il s’est pris dans le câble de la Spider Cam et a failli se crasher dans les tribunes. Bah yes bien joué mec. #FRAALL pic.twitter.com/oEirgrTmIk — Florent Derue ? (@florentderue) June 15, 2021

Grosse frayeur à l'Allianz Arena.Entre les hymnes et le coup d'envoi de la rencontre entre la France et l'Allemagne, un activiste de Greenpeace, arrivé au-dessus de l'enceinte bavaroise dans un engin de type ULM, n'est pas passé loin de s'écraser en tribune après avoir heurté un câble portant une caméra aérienne. Le pilote de l'association écologiste s'est finalement abîmé sur la pelouse, blessant au moins une personne dans les travées du stade. Plus de peur que de mal et un drame évité de justesse pour le militant qui a rapidement été interpellé et placé en détention, selon la police de Munich., a expliqué l'UEFA dans un communiqué, sans donner plus de précisions sur les personnes touchées., s'est justifié Greenpeace sur Twitter dans la soirée.Pour les Bleus, en revanche, tout s'est passé comme prévu.