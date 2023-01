Bien sûr, il a commis quelques erreurs, mais au fond, Noël Le Graët est un brave type, et tu en as bien conscience. Sans lui, tu n'aurais pas vibré derrière l'En Avant Guingamp en 2009 et il n'y aurait pas de deuxième étoile sur le maillot des Bleus. Toi, tu sais que tu es fan de Noël Le Graët quand...

[#EAGTFC] Gianni Infantino (président de la @fifacom_fr ) entouré de Noël Le Graët (président de la @FFF), Fred Le Grand (président de l'EAG) et Philippe Le Goff (maire de @Ville_Guingamp) vont assister ensemble à la rencontre Guingamp-Toulouse. pic.twitter.com/7n1ZTMMPzP — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) April 9, 2022

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Organiser des compétitions internationales, c'est bien. S'investir dans notre championnat, c'est mieux. On est à la ramasse et la CDM 2019 a eu aucun impact. https://t.co/yF6ebrAJZs — Ada S Hegerberg (@AdaStolsmo) February 7, 2022

Non mais quel audace !!! Redescend sur terre Vieux Harceleur sexuel de Sans Zizou il manquerai une étoile sur le maillot. pic.twitter.com/Uo0LB3esRP — ROHFF (@rohff) January 8, 2023

Par Quentin Ballue et Mathias Edwards

... tu te sens un peu seul depuis trois jours.... jusqu’à ces derniers jours, tu étais persuadé que Comex était une marque de préservatif.... ce matin, tu t'es réveillé avec deux gueules de bois.... tu constates que « Le Graët » et « Le GOAT » , ça se ressemble.... il y a plus de coupes dans ton lave-vaisselle que dans ton armoire à trophées.... en voiture, tu privilégies l’utilisation du frein à main. Pour les dérapages.... tu t’appelles Gianni Infantino. Tu kiffes tellement ton Noël que tu es prêt à aller voir Guingamp-Toulouse en Ligue 2.... tu n’as « rien à foutre » des JO de 2024 . On a déjà du mal à circuler dans Paris, qu’est-ce que ce sera avec tous ces touristes...... globalement, tu te fous un peu de tout.... tu parles beaucoup pour quelqu’un qui pense qu’on « ne peut plus rien dire » .... tu t'appelles Felix et que tu te régales avec la mousse gourmande à la saint-jacques de la marque Petite Balade, qui fait partie du groupe agroalimentaire Le Graët. Normal, tu es un chat. Miaou.... tu ne recules devant rien. Pour toi, c’est toujours En Avant !... tu n’étais pas licencié dans l’un des 5000 clubs amateurs qui ont disparu depuis 2011.... à la piscine, tu préfères couler que de mettre une de ces saloperies de brassards.... tu n’aimes pas trop le CM de Kylian Mbappé.... ni celui d'Ada Hegerberg.... tu considères que Michel Platini n’est rien d’autre qu’une petite racaille lorraine.... dans le poulet, tu préfères clairement la cuisse.... ta gauche caviar est surgelée chez Celtigel.... le seul Champagne que tu n’apprécies pas s’appelle Jérôme.... tu as un gros forfait SMS.... tu veux réformer les retraites, mais pour repousser l’âge de départ à 82 ou 83 ans (voire plus).... ton chien s'appelle Didier.... contrairement à ce qu'on pense, ton personnage préféré des Schtroumpfs n'est pas Gargamel, mais la Schtroumpfette.... ton geste technique préféré, c'est la passe en retrait.... tu estimes que Coco Michel, c’était quand même autre chose que ce Zinedine Zidane.... tu mets les céréales avant le lait, mais après le champagne.... tu vas au stade uniquement pour chanter... tu as toujours un pot de peinture sur toi, au cas où il faille régler un cas de travailleur exploité.... tu es Team Booba #LaPiraterieNEstJamaisFinie... à la téloche, tu es plus Affaire Conclue que Cash investigation.... comme Mario, tu pensais qu'il ne t'arriverait rien en attrapant l'étoile.... comme Mario, on te conseille de faire attention aux champignons.