Parce que la Coupe du monde à 48 et le Mondial organisé tous les deux ans ne suffisaient pas, il fallait que la FIFA trouve une nouvelle réforme. Cette fois, Gianni Infantino et ses sbires veulent s'attaquer aux 90 minutes d'un match de foot pour les faire passer à 100. Une idée loufoque, et toi tu sais que tu es contre les matchs de 100 minutes quand...

Par Léo Tourbe

... tu sais tout ce qu'on peut faire en dix minutes.... on te reproche déjà de perdre suffisamment de temps devant des matchs de foot, alors il en est de la survie de ton couple, tes relations sociales, voire même ton job.... il y a Qatar-Équateur le soir.... tu dois te retenir cinq minutes de plus à chaque mi-temps avant d’aller pisser.... ou d’aller fumer.... de toute façon, ce n'est pas la taille qui compte.... ça ferait dix minutes de Robert Pirès en plus.... tu te doutes que Stéphane Guy ne pourrait pas s'empêcher de faire la blague... lesseront finies le temps de revenir en ville.... les sites de foot avec « 90 » dans leur nom vont devoir se rebaptiser.... tu te dis qu'il n'y aurait pas assez de 48 heures dans une journée pour que tous les matchs de Serie A puissent se jouer. (Oui, tu es nul en calcul.)... il existe une fonction pour arrêter le temps sur les chronomètres de nos jours.... l’Argentine aurait sûrement égalisé contre la France en 2018.... le but de Trezeguet à la 103minute n'aurait certainement pas eu la même saveur.... tu as de l’empathie pour les fans desou de... mais aussi pour Andrea Agnelli, qui veut raccourcir la durée des matchs ... les crampons Total 90 deviendraient les Total 100. Et ils n'en seraient pas forcément plus beaux.... « but de Mbappé à la 100minute » , ça sonne hyper mal.... Barça-PSG se serait terminé à 10-1.... on va devoir refaire tous nos poncifs.... tu penses aux ours polaires et que dix minutes supplémentaires de climatisation dans les stades qataris seraient dramatiques pour la planète.... les matchs de 22 heures en Espagne se joueraient sur deux jours.... tu es parent et queferait aller se coucher ton enfant encore plus tard.... Gianni Infantino ouvre la bouche, il faut être contre.... Gary Lineker disait. Peut-être qu'avec des matchs de 100 minutes, à la fin, ce serait le Portugal qui gagnerait. Ou la Belgique.... ça rallongerait le mandat de Pascal Dupraz en Ligue 1.... tu as une pensée pour les joueurs de Liverpool qui doivent se taper dix minutes supplémentaires de... le PSG serait encore plus souvent à la merci de... l’Italie aurait peut-être eu une chance d’égaliser contre la Macédoine du Nord.... crier fait augmenter les risques de polypes des cordes vocales, forme de tumeurs bénignes. Les supporters qui s’époumonent dix minutes de plus courraient donc un grand danger.... les supporters cardiaques également.... t'es chroniqueur chez CNews. Et donc t'es forcément contre.