Il y a quelques jours, l'unique Christian Jeanpierre a quitté TF1 et emporté avec lui un paquet de nos souvenirs. Comme lui, tu n'es qu'amour. Comme lui, tu as vibré pour l’équipe de France, et pas que. Toi, tu sais que tu as suivi le foot avec Christian Jeanpierre quand...

Par Jérémie Baron, avec Théo Denmat

... tu craques pour les garçons au regard bleu acier.... tu as détesté le Mondial 2018, même si tu n’es pas belge.... et tu vas encore plus haïr le prochain Euro.... tu ne comptes plus les minutes perdues devantaprès avoir allumé la télé un peu trop tôt.... tu es un amoureux de l'équipe de France. Un vrai.... tu sais conjuguer le verbe «» à tous les temps.... tu n'oublies jamais de prendre des nouvelles de Fred Calenge.... ton chrono à toi ? 23 secondes.... tu as découvert les grasses matinées dominicales depuis un an et demi.... tu as aussi quelques notions de rugby.... tu respectes Didier Deschamps , bien au-delà des deux étoiles qu'il a fait tricoter sur le maillot bleu.... tu supportais Le Puy-en-Velay bien avant que cela devienne une équipe séduisante ... tu n'aurais pas aimé être à sa place ce 24 mars 2008, quand il a fallu remplacer Thierry Gilardi au commentaire d'un amical France-Angleterre, deux jours après sa mort.... tu as essayé 56 fois de tenter ta chance au 36 80.... ton groupe favori porte le nom d'une péninsule de l'État de New York.... et ton batteur préféré n'est ni John Bonham ni Keith Moon.... tu sais qu'il existe les corners intéressants, et les autres.... tu as maudit chacun de ses «» après une frappe non cadrée sur PES.... ta note au bac de philo ? «... tu n'as aucun mal à dire «» avec la bonne prononciation.... tu as connu les premières sélections chez les Bleus de Benoît Trémoulinas et Charles N'Zogbia.... tu as vu Christophe Jallet devenir David Beckham.... et Mamadou Sakho marquer un doublé. Dont un but du genou, si, si.... tu connais la date, l'heure, le jour : «... tu sais qu'on écrit son nom tout attaché.... tu as célébré la victoire du PSG à la Coupe du monde 2010.... tu es toujours persuadé que le Damien Duff de 2009 croque toute la carrière d'Arjen Robben.... tu as vu ton idole survivre à Knysna.... tu mets tes problèmes au placard.... tu as vu Marvin Martin se faire un nom. Mais juste pour une soirée.... tu t'es fait tatouer «» sur l'avant-bras gauche.... tu sais que ton homme compte autant de Coupes du monde à son actif (5) que les recordmans Gianluigi Buffon, Rafael Márquez, Lothar Matthäus ou Antonio Carbajal.... tu adores ce joueur..... Il a beau être impossible à retenir, ce son représente toujours le meilleur générique d'une émission de foot.... tu as des souvenirs de Karim Benzema en Bleu.... pendant les exercices de géométrie, tu sortais toujours ton grand compas.... tu as vu Thierry Henry dépasser Michel Platini...... et user de sa main gauche, aussi.... quelqu'un a desde David Astorga ?... ton moment préféré de la semaine, c'était le... tu fais des doubles tourniquets au five.... tu as connu l'époque oùavait encore les droits de rediffusion des matchs...... celle où l'on pouvait entendre la douce musique de la C1 sur la une...... ton Looney Tunes favori c'est Taz, le diable de Tasmanie.... et si tu regardes le Tour de France, ce n'est pas pour les belles jambes de Chris Froome ... tu vis toujours chez tes parents, à 32 ans.... et tu y ranges tes fringues dans une sublime commode Louis XV.