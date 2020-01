Tu sais qu'il y a 10 ans, Manchester United-Arsenal était l'un des beaux chocs de Premier League. Et tu sais que depuis, Manchester City, Liverpool et Chelsea sont passés par là. Tu sais que Leicester a réalisé l'un des exploits les plus inimaginables du foot anglais. Tu te remates tous les mois le but du titre de Sergio Agüero à la dernière seconde de la dernière journée de la saison 2012. Tu as craché sans vergogne sur Kevin De Bruyne, Mohamed Salah et Raheem Sterling, avant de les vénérer. Tu adores Bolton, Bury et QPR. Bref, tu sais que tu as suivi la décennie de foot en Angleterre quand...

99

Vidéo

Vidéo

Throwback to when Gerrard was sent off after 38 seconds. pic.twitter.com/rhYGTsfStb — Josh (@UtdJL) August 23, 2017

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Par Douglas de Graaf et Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

... tu as cru que Luke Shaw deviendrait le premier latéral gauche Ballon d’or.... tu sais que Phil Jagielka restera l'un des meilleurs défenseurs du Royaume. Juste derrière Joleon Lescott.... tu sais qui est Wayne Shaw. Et ce que ce gardien roux de 45 piges a fait lors d’un match de FA Cup contre Arsenal.... Mike Dean.... tu tremblais de voir ton équipe de cœur affronter Stoke City. Parce que tu savais que tu pouvais te prendre une douceur de Xherdan Shaqiri à tout moment.... tu te foutais pas mal de ce qu’il se passait sur le terrain. Toi, ce que tu guettais, c'était la prochained’Alex Ferguson... et tu te rappelles cette quote de ce visionnaire de Sir Alex : «... mais aussi qu’il a tenu son impossible promesse de «» . C’était en 2011.... bien sûr, tu as aussi versé une larme quand il a pris sa retraite. C’était en 2013.... Wayne Rooney t’a autant fait vibrer sur le terrain que sur Twitter.... mais ton twittos préféré est bien évidemment @GaryLineker.... tu as aussi mal vieilli qu’Arsenal.... et tu as brûlé ton maillot desle jour de la défaite 8-2 contre Manchester United.... tu penses toujours que Jack Wilshere peut marcher sur n’importe quel milieu de Premier League. Même avec des poumons de fumeur invétéré et des ligaments croisés rompus à chaque genou.... en pensant à ce pion hallucinant inscrit par Arsenal contre Norwich.... tu as vu un attaquant uruguayen au sourire démoniaque débarquer sur les bords de la Mersey à l’été 2011. Avant de devenir un monstre.... et tu sais que Louis van Gaal n’avait rien à lui envier en matière de simulations.... tu as maudit Marcelo Bielsa pour avoir fait du Championship un produit de consommation ordinaire alors que tu te targuais d’être le seul connaisseur de ce marché de niche.... la seule chose dans laquelle tu as vu réellement exceller Phil Jones, c'est l'art de la grimace.... tu t'es renseigné sur la possibilité d'appeler ton gosse «» .... tu pleures des larmes de sang en suivant la déchéance de Bolton.... tu considères que la période des fêtes de fin d’année est la plus jubilatoire de l’année. Pour le Boxing Day, pas pour les retrouvailles entre proches.... tu as bondi de ton siège quand Carlo Ancelotti a posé son vénérable postérieur sur le banc d’Everton.... tu sais que les fans y sont les plus drôles du monde...... mais aussi les plus cinglés.... tu te pintes la gueule au Captain Morgan.... mais tu ne t’es jamais mis minable à un Nouvel An, histoire de pouvoir mater le match de 13h30 du 1janvier.... tu as réalisé que Liverpool avait bien fait signer Mario Balotelli. Avant de t’enquiller trois pintes d’Indian Pale Ale pour oublier.... d’ailleurs tu n’as jamais trouvé la réponse à la question de Super Mario ... tu sais que Frank Lampard et John Terry étaient des joueurs de football corrects avant de devenir entraîneurs.... tu n’as pas voulu y croire lorsque Super Frankie a fait trembler les filets de Chelsea avec la liquette de City.... avant de lui dire au revoir, tu as vu la légende Stevie G glisser contre Chelsea ...... et dégoupiller contre United. L'homme des grands rendez-vous.... pendant ce temps-là, tu attends toujours le retour desau sommet de la PL.... tu t’es demandé ce que Ramires, Oscar et Demba Ba trouvaient à la Chine par rapport à Chelsea.... tu as vu Olive Giroud planter l’un des (scor)pions du siècle contre Crystal Palace.... Jürgen Klopp a dû aller chez l’opticien s’acheter une nouvelle paire de binocles après uncontre Norwich (5-4).... tu sais qu’Eden Hazard est un magicien...... qui déteste les ramasseurs de balle.... mais peut-être pas autant qu’Ashley Young déteste les pigeons.... tu te rappelles avoir assisté à un excellent centre de Bacary Sagna. Avec ses tresses blondes, évidemment.... tu te souviens la larme à l'œil de l'époque où les buts n'étaient pas refusés pour une pointure de chaussure.... personne ne se choquait de voir Hugo Lloris cirer le banc à Tottenham à la place d’un quadra chauve venu des States.... et tu sais que le meilleur endroit pour célébrer un titre est le salon de Jamie Vardy.... Youssouf Mulumbu. Et son carton rouge de génie contre West Ham.... tu aimerais avoir un James Milner dans ta vie.... tu te marres en pensant au fait que Burnley s’est permis de mettre en concurrence le trio de gardiens le plus homogène du pays : Joe Hart, Tom Heaton et Nick Pope.... tu as connu le Fernando Torres de Liverpool...... et celui de Chelsea.... tu as vu Reading et Arsenal planter 12 pions en 120 minutes, il y a bientôt cinq ans.... tu as connu Wolverhampton à l’époque où le club n’était pas encore une colonie portugaise.... peu importe ton âge, tu as un poster de Jonjo Shelvey sur un mur de ta chambre.... tu attendais avec impatience le combat de piafs entre les goélands de Brighton et les canaris de Norwich.... Samir Nasri.... tu as cru au retour en force de Daniel Sturridge.... tu as assisté à quelques belles petites bagarres. Souvent, Joey Barton n’était pas très loin.... tu pensais que le millième match d’Arsène Wenger à la tête desallait être une grande fête. José Mourinho s’est fait un plaisir d’en faire un enfer (0-6).... match lors duquel Kieran Gibbs s’est fait exclure juste parce qu’il avait le malheur de ressembler un peu trop à Alex Oxlade-Chamberlain aux yeux de l’arbitre.... THE OX IN THE BOX !... tu te rappelles l’énorme coup qu’avait réalisé Manchester City en chipant Claudio Gomes au PSG. En finissant par te demander si ce jeune homme existe réellement.... tu penses que le seul entraîneur allemand d’Angleterre qui vaille la peine d’être encensé est David Wagner.... six ans et demi après, tu ne t’es toujours pas remis de ce Watford-Leicester. Rassure-toi, Anthony Knockaert va mieux. Et lesaussi.... le miracle de Leicester, putain.... tu rêves de voir Jamie Vardy et Riyad Mahrez porter à nouveau le même maillot.... et tu aurais souhaité que Vichai Srivaddhanaprabha ne monte jamais dans ce foutu hélico.... tu sais que tous les bons joueurs de Premier League sont passés par l’académie de Southampton à un moment ou à un autre.... tu as vécu en direct l’exécution de Nigel de Jong sur Hatem Ben Arfa.... Wigan, QPR ou Blackburn te font beaucoup plus frissonner que Sheffield United et Norwich.... la seule chose pour laquelle tu regrettes White Hart Lane, c’est pour son blase. Et tout ce qui va avec, en fait.... la volumineuse carcasse de Romelu Lukaku te manque. Ils sont où les duels de mammouths avec les défenseurs maintenant ?... tu jures plus par Papiss que par Djibril.... «» . Signé le... tu n’as pas oublié qu’Anthony Martial a mis Liverpool dans sa poche pour sa découverte de la Premier League.... Kevin De Bruyne et Mohamed Salah t’ont prouvé qu’il ne fallait pas juger au premier abord. Et tu t’es dit que Chelsea n’avait pas trop de flair.... tu n’entendais parler de West Ham que grâce aux délices de Dimitri Payet. Et à ses caprices.... tu sais que José Mourinho n’est jamais bien loin. Et ça te réconforte.... tu pensais qu’Adnan Januzaj allait devenir le nouveau Cristiano de Manchester United.... tu ne pensais pas voir un but de Thierry Henry lors de cette décennie. Les frissons, bordel.... tu te rappelles très bien le poulet sans tête qu’était Raheem Sterling. Que tu es aujourd’hui forcé d’applaudir des deux mains. Même si ça t’arrache la gueule.... tu as assisté impuissant à la lente décrépitude du, à jamais enseveli par Pep Guardiola.... tout en jurant que tu ne toucherais plus jamais à un ballon «» au pays du... tu tournes au Red Bull pour carburer comme Jamie Vardy. Sans succès.... tu te rappelles que lesavaient fait jouer un attaquant de Championship lors d’un match amical contre la France. Meilleur championnat du monde, la Premier League,... Yaya Touré.... tu le savais que Jordan Veretout avait fait le mauvais choix en signant à Aston Villa plutôt qu’à Leicester, à l’intersaison 2015.... tu as eu une pensée pour Bury, cette année.... la blague Andy Carroll ne t’a pas fait rire.... Manchester United est devenu le club le plus riche du monde ... alors qu'il ne faisait déjà plus trembler grand-monde.... tu sais que tu pourrais partir à la guerre avec Vincent Kompany...... et Shinji Okazaki.... tu sais que Sabri Lamouchi et José Anigo forment désormais la paire. À Nottingham Forest, donc.... peu de choses te font plus vibrer que le but du titre de Sergio Agüero en 2012. Avec le commentaire en VO, évidemment.... peut-être le ciseau de Rooney lors du derby de Manchester, à bien y réfléchir. Oui, tu es un footix, et alors ?... tu sais que Yan Valéry va devenir le nouveau Pascal Chimbonda. Contrairement à Frédéric Guilbert.... tu as vu beaucoup de #WengerOut.... et quand il est parti, ça t'a fait tout drôle.... tu ne sais pas si Mario Balotelli a fini par réussir à enfiler cette putain de chasuble.