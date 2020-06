Tottenham règle un très faible West Ham

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Aurier, Dier, Sánchez, Davies - Sissoko, Lo Celso - Son (Winks, 86e), Alli (Lamela, 59e), Lucas Moura (Bergwijn, 72e) - Kane. Entraîneur : José Mourinho.



West Ham (4-3-3) : Fabiański - Fredericks, Diop, Balbuena, Cresswell - Rice, Souček, Noble (Anderson, 71e) - Fornals (Lanzini, 71e), Bowen, Antonio. Entraîneur : David Moyes.

SO

Pas besoin de neige pour rendre Londres tout blanc.Pour réussir à terminer dans les places européennes, Tottenham n’a pas d’autres choix que de gagner des matchs. Et ça, lesl’ont bien compris en réglant tranquillement une très faible équipe de West Ham au Tottenham Hotspur Stadium (2-0).Après quatre matchs consécutifs sans victoire en Premier League, Tottenham se devait de terminer la rencontre avec 3 points dans la besace. De quoi expliquer la mainmise des hommes de José Mourinho sur le cuir. Problème, quand ce ne sont pas les attaquants qui envoient des mines dans les tribunes vides, c’est Lukasz Fabiansk qui est à la parade sur une frappe lourde de Lucas Moura (22). Ou alors c’est la VAR qui vient rafraîchir la température en annulant le joli pion de Son Heung-min pour un hors-jeu d’un ongle d’orteil (45).Heureusement pour Tottenham, West Ham n’arrive pas à enchaîner trois passes. Ni à traverser la ligne médiane. Et à force de pousser, lesfinissent par ouvrir le score grâce à Tomáš Souček qui dévie dans ses propres cages une tête de Lucas Moura (1-0, 64). Et si les potes de Issa Diop auraient pu faire un hold-up sans l'intervention du poteau sur une frappe de Jarrod Bowen (78), ils repartent finalement avec une défaite bien méritée. Une défaite rendue un peu plus salée par Harry Kane qui plante son premier but depuis le 28 décembre 2019 (2-0, 82). Bon, il faut dire qu’il n’a disputé que trois rencontres depuis cette date en raison d’une vilaine blessure.Avec cette victoire, Tottenham gratte une place au classement et squatte provisoirement le 7strapontin. Tandis que West Ham pourrait bien faire un tour dans la zone rouge à l’issue de cette 31journée.