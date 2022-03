Les notes de Top Chef

Cet épisode 4 serait-il l’épisode de la maturité ? Et si oui, a-t-on vraiment besoin de maturité dans Top Chef ?

Épreuve 1 : « Accord Improbables » , feat. Alexandre Mazzia

Les Bleus (Sébastien, Pascal et Mickaël) Les Bleus confirment leur bon niveau d’équipe en transformant l’essai sur une épreuve câpres/melon, ce qui ne semblait pas évident sur le papier, et proposent une petite tartelette pâte sablée de carpaccio de melon avec caramel de câpres, petites câpres frites par-dessus, et un granité de melon et câpres.

Une équipe intelligente, dépourvue de tout coq, aucun front contre front, une belle construction chorale avec un lead technique de Sébastien qui creuse son sillon, Pascal toujours impeccable et Mickaël qui prend de la patine auprès d’eux. Il y a au moins un finaliste dans ce trio, vous l’aurez lu ici en premier, et si on a tort, on enlèvera cette phrase de l’article, c’est l’avantage du web.





Coup de cœur de Mazzia.



Équipe bleue qualifiée pour l’épisode 5 !



Les Orange (Elis, Arnaud et Lucie) Flanqués d’une double contrainte myrtilles/moutarde + Lucie en panique, Arnaud et Elis, aka « Tempête et Pépère » , sont un peu décontenancés, et se mettent à regretter l’époque où ils étaient sans équipe, peinards, à rater les plats dans leur coin.





Montage de Top Chef destiné à nous faire flipper de ce qui se passe.



Après l’intervention de Viel, Arnaud prend le lead et nous révèle une facette agréable, celle du chef exécutif, voire même du cuisinier de prison qui en a maté des plus coriaces que Lucie. Un lead sérieux qui recadre bien la cheffe, et leur fait sortir un plat de myrtilles crues, congelées, cuites, tuile cumin-chocolat blanc, crumble, crème chocolat blanc, myrtille et moutarde.





Avant-derniers, « une place de merde » selon Lucie (sympa pour les quatrièmes).



Les Violets (Lilian, Logan et Ambroise)Là aussi, ça se passe plutôt bien pour les trois chapelés de Paul Pairet, avec une banane rôtie légèrement brûlée, crémeux d’avocat grillé, glace avocat banane citron vert et piment, condiment piment et agrumes. Le plat vise juste en goût, mais reste un niveau en dessous des autres dans sa structure. Lilian est vraiment passé à autre chose depuis sa rupture avec Donna, Ambroise reste cool, et Logan amène une touche sincère et joviale, bref il est belge.





Dernière place.



Direction l’épreuve 2.



Les Rouges (Louise, Wilfried et Thibaut) Avec comme contrainte le bacon et le chocolat, pas l’association la plus dure du lot, le trio accomplit un joli dessert avec une ganache au chocolat noir et bacon, pralin au bacon, crumble chocolat et bacon, gel d’eau de bacon et grué de cacao, poudre de bacon. Thibaut dunke une belle glace au bacon qui liera le tout avec élégance. Et Louise a l’air détendue, mais Top Chef a décidé qu’il fallait que Louise s’énerve pour qu’elle gagne.





Deuxième place.



Wilfried en dernière chance (n’essayez pas de comprendre les règles).



À la fin de l’épreuve, Lucie et Alexandre Mazzia se croisent, et l’ensemble du staff les laisse tranquilles pour la confrontation très attendue : ils ne sont plus que tous les deux dans le studio déserté (ah oui, avec deux cadreurs pour le champ/contrechamp, aussi). Très beau dialogue consistant en un monologue d’une Lucie très émue, dans une tonalité si étranglée qu’on ne passe pas loin de l’intervention agressive.



« Je voulais vous dire que j’ai beaucoup changé, non parlez pas, chut, je parle, je n’étais vraiment pas dans l’écoute à l’époque et, non, mais chut - chef svp votre gueule je veux parler jusqu’au bout, je voudrais vous remercier de m’avoir fait devenir moi-même et de m’ouvrir aux autres, votre gueule chef merci. »

Épreuve 2 : le froid, avec Andoni Luis Aduriz



Classe d’avoir encore une fois invité le boss de Mugaritz dans Top Chef. Dans la grande lignée des foufous espagnols qui aiment surprendre en cuisine, il invite les candidats à travailler autour du froid - eux sont contents, ça veut dire qu’ils vont pouvoir jouer avec l’azote rigolo. La prod est contente aussi, parce que le jury pourra enfin manger froid sans se plaindre.





Elis et Arnaud Le duo revient à sa config' d’origine, envoie un maquereau au barbecue et givré, glace maquereau à l’azote, arête de maquereau brûlé, granité piment végétarien, sauce guanciale. Aduriz estime que le fait de devoir racler du hareng congelé contre la glace ouvre de nouvelles portes en cuisine. On ne peut pas le contredire là-dessus.





Seconds de l’épreuve.



Elis et Arnaud qualifiés pour l’épisode 5 !



Logan et Ambroise Le duo perd pied avec la réalité en mélangeant toutes les épreuves : ils marient le chocolat au hareng, envoie des bouts de cigare et du whisky dans une crème, fument la crème au cigare, azotent tout ce qui passe, râpent du hareng congelé, on adore.





Le résultat ressemble à une ruelle de Gotham City





Logan part en dernière chance, Ambroise non parce qu’il est cool.



Lilian Lilian joue le plat le moins complexe de la manche avec un kakigori salé de sucettes de langoustines, accompagné de deux variations de crémeux de langoustine - un, avec du matcha, à verser sur la neige, l’autre à boire. Simple, efficace, improbable : à ce stade, ça pourrait finir premier ou dernier, on n’a plus trop de repères.





Coup de cœur d’Aduriz !



Lilian qualifié pour l’épisode 4 !



Lucie Depuis son dialogue constructif avec Alexandre Mazzia, Lucie se sent pousser des ailes. Elle réalise un granité d’eau de figue, figues en lamelles congelées, émulsion de yaourt grec, tapenade figues-olives, enfin en paix avec elle-même, bien résolue à arriver première.





Lucie part en dernière chance.



Dernière chance : Logan, Lucie, Wilfried autour du fruit rouge

Lucie et Wilfried qualifiés pour l’épisode 5 ! Logan Depuydt éliminé de Top Chef ! N’hésitez pas à aller découvrir - pour de vrai cette fois - sa cuisine à Falaen en Belgique, dans son restaurant L’artiste !



À la semaine prochaine !



Par Henry Michel Ce doggy bag n’a pas inclus : l’épreuve de la dernière chance, spéciale fruit rouge, durant laquelle Wilfried nous a rappelé qu’il avait voyagé en Amérique du Sud (ça tombe bien parce que l’on avait un peu oublié), un poème sur la violence du plat de Logan, un essai sur la masculinité douce des hommes de cette saison. Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Peu de rigolades, des candidats focus jouant leur partition sans fausse note, des thèmes d’épreuves autrefois exceptionnels qui deviennent habituels aujourd’hui : on a assisté à un épisode assez représentatif de ce que semble dévoiler cette saison 13. Une saison dense, sollicitant des talents si incongrus (marier la câpre et le melon ?) qu’il nous est difficile de délimiter précisément les qualités des candidats. Une saison qui, dans ses premiers épisodes, s’éloigne nettement de la cuisine française, en tout cas celle d’un papa M.O.F, pour aller tâter les extrêmes, les marges, qu’elles soient en températures (de la glace au feu) ou en associations. Une saison complètement folle, mais jouée dans une grande normalité, ce qui est très déroutant, et finalement très en phase avec l’époque.Le triple étoilé d’1,95m aux faux airs d’Alain Souchon, ancien basketteur pro, déboule sur le plateau comme le mec à Mila : Lucie nous avait rencardés depuis le début de la saison sur ses regrets passés avec le chef, et LA rencontre allait avoir lieu. Pour justifier sa présence, Mazzia lance la même épreuve que toutes celles de cette 13saison : faire un grand plat avec des produits qui n’ont rien à voir ensemble. Le plus drôle, c’est que les candidats l’ont tellement déjà fait qu’ils commencent à être bons dans l’exercice.