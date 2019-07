Top 100 : CSC inoubliables (de 60 à 51)

#57: Ivan Vutsov - 1966

Portugal-Bulgarie (3-0), Coupe du monde, 16 juillet 1966

Avec son envol dans la surface espagnole, Robin van Persie n’a rien inventé contre l’Espagne en 2014. Ivan Vutsov, défenseur bulgare méconnu, a en effet inscrit un but similaire près d’un demi-siècle plus tôt, en Coupe du monde également, à l’occasion d’une rencontre Portugal-Bulgarie. Pour le deuxième match de son pays dans la compétition, Vutsov, à la retombée d’un centre venu de la gauche, réalise la tête plongeante parfaite : souplesse, détente, temps de suspension, puissance, tout y est. Seul problème, et de taille, c’est dans son propre but que le malheureux défenseur catapulte le cuir et c’est son propre gardien, comme propulsé en arrière par la soudaineté du coup de casque, qu’il fusille. Le Portugal ouvre donc le score et déroulera lors du reste de la rencontre, score final 3-0. Pour la Bulgarie, en revanche, le geste de Vutsov est prémonitoire : contre la Hongrie, Davidov inscrira lui aussi un but contre son camp, qui éliminera définitivement son pays. Air Bulgarie.