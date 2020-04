Top 100 : Coups francs de légende (de 30 à 21)

#28: Ronaldinho - 2006

Angleterre-Brésil (1-2), Coupe du monde, 21 juin 2002

Soyons honnêtes : la Coupe du monde 2002 est l’une des pires éditions des trente dernières années. Sauf si vous êtes supporters de la Turquie, de la Corée du Sud ou bien du Brésil. Car oui, heureusement que les Brésiliens étaient là pour égayer la compétition, grâce à son triple R (Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo) en attaque. Et si le troisième a pris les choses en main en demi-finale et en finale, ce sont les deux premiers qui ont permis au Brésil de passer l’obstacle anglais en quart. Comment ? D'abord, par un plat du pied sécurité pour Rivaldo, sur un service de qualité de Ronnie. Puis, sur un coup franc - là aussi, du plat du pied - de l’attaquant qui évoluait alors au PSG. Un bijou de ballon enveloppé que ses coéquipiers, ses adversaires et le public imaginaient aller terminer sa course sur la tête d’un Brésilien, avant de voir le cuir atterrir dans la lucarne droite du portier anglais David Seaman. De la réussite ? Non, simplement de la précision. Et si Ronaldinho a laissé entrevoir le suspense en écopant d’un carton rouge quelques minutes plus tard à cause d'une semelle sur Danny Mills, le plus dur était fait pour le Brésil. La suite, tout le monde la connaît, le Brésil est sacré champion du monde, et Ronaldinho retourne à Paris, s'asseoir sur le banc.