Top 10 : performances catastrophiques de gardiens en Ligue des champions

Devant les machines à café ce mercredi, quelques sucres ont été cassés sur le dos de Geronimo Rulli. Le portier de Villarreal a sabordé le Sous-Marin jaune : il est impliqué sur deux des buts encaissés par son équipe face à Liverpool (2-3). Une soirée cauchemardesque pour l’Argentin. Mais qu’il se rassure, il n’est pas le premier rempart (ni le dernier) à s’être troué en mondovision sur la scène européenne. Petit florilège de sorties foirées, de gants en peau de pêche et de gardiens du PSG.

Par Loïc Bessière et Tibor Turpin

Évidemment, Karius fait partie de ce top. Évidemment, ce sont les bourdes les plus connues de ces dernières années. On peut déjà entendre les fervents supporters descrier au scandale parce que leur portier était commotionné. Malgré tout, deux des trois buts inscrits par le Real sont pour sa pomme. Une mauvaise relance dans les pieds de Benzema et un arrêt encore incompréhensible sur une frappe lointaine de Bale ont plombé les espoirs de Liverpool, un soir de finale.Lors de la saison 2015-2016, le Paris Saint-Germain hérite d’un groupe à sa portée. Mis à part l’ogre madrilène, aucune équipe ne peut inquiéter le PSG en phase de poules. Seulement, c’est face à ce mastodonte espagnol que Kevin Trapp va prendre la salsa. Après un match nul au Parc des Princes, les Parisiens se rendent à Bernabéu dans l’espoir d’obtenir un résultat. Au grand désarroi de ses coéquipiers et supporters, le portier allemand réalise une sortie qui restera (malheureusement) dans les mémoires. Face à ce positionnement douteux, Nacho n’a plus qu’à pousser le ballon dans les cages, vides.Pas de bourdes à proprement parler, mais quand le gardien est à la rue sur chaque but encaissé, c’est forcément notoire. Ceci étant dit, opposé à Neuer, ce match met fin au débat sur le gardien numéro 1 dans les cages allemandes. Merci Marc-André, voilà un problème de moins pour les sélectionneurs.Avec la lourde tâche de succéder à Bernard Lama, Christophe Revault espérait briller sur la scène européenne avec le PSG, mais la soirée d'intronisation a tourné au cauchemar. Ce 20 octobre 1997, le regretté portier français en bouffe cinq face au monstre bavarois, et deux seront « pour lui » . Après un contrôle raté et une mauvaise relance, Revault sert sur un plateau les attaquants du Bayern. Plus tard, il déclarera qu’il s’agissait du « pire match de sa carrière » , en assumant sa responsabilité dans cet échec :Bien que son nom soit presque poétique phonétiquement, Hakan Arıkan n’a pas chanté, mais pleuré ce soir de novembre 2007. Face au grand Peter Crouch, au jeune Ryan Babel et au fabuleux Yossi Benayoun, le portier turc n’a pas brillé. Pas exempt de tous reproches sur chacune de ces interventions, il a subi pendant 90 très longues minutes. À titre de comparaison, c’est à peu près la durée d’un concert de Florent Pagny, c’est long.Qui a regardé ce match ? Entre nous, pas grand monde. Voire personne. Et pourtant, Matúš Kozáčik a tout fait pour attirer l'attention. Impuissant sur le deuxième but, le Slovaque a pris soin de réaliser une glissade sur le premier but russe pour la note artistique et un contrôle manqué sur une passe en retrait pour la troisième réalisation. Ça, c’est pour l’aspect technique. Ce double effort est validé, promis, on suivra le Viktoria Plzeň la prochaine fois.« Il est battu par les flots, mais ne sombre pas. » Contrairement à sa devise, Paris sombre souvent à cause de ses gardiens. Sans leur tomber dessus, c’est déjà le troisième dans ce classement. Face auxde Manchester United, la légende italienne permettait auxde croire à l’exploit quand il offrait sur un plateau d’argent un ballon à Lukaku. Et il faut croire que le vétéran a bien appris de son année Erasmus, vu la bourde offerte dernièrement à Pérouse Dans la catégorie « sorties foirées » , Diogo Costa peut prétendre à la première place. En phase de poules face à Liverpool, le jeune gardien a visiblement des problèmes de perspective. Auteur de deux grosses erreurs, il éteint la flamme des. Un conseil pour les prochaines échéances : qu’il ne sorte pas de sa surface. Ça sera bénéfique pour tout le monde., pour le, pour le. La première partie de la saison 2002 de Fabien Barthez est loin d’être une réussite. Symbole de cette période difficile, la réception de La Corogne. Sergio perce, mais Wes Brown le reprend de justesse dans la surface. Pour une raison toujours inconnue, Fabulous Fab sort, passe à côté du ballon et percute son compère chauve. L’Espagnol n’a plus qu’à. Après une première sortie ratée, on se dit que le Toulousain va rester tranquillement dans ses barres. C’est mal le connaître... Sur une longue ouverture, le champion du monde sort loin de sa surface pour tacler le ballon. Wes Brown s’écarte, sûr de l’intervention du portier qui veut se racheter. Petit problème : Barthez rate son tacle et offre un second but au Depor. N’est pas défenseur qui veut...L’autre Fabulous Fab ? Oui, mais dans un registre différent que les sorties kamikazes foirées. Le gardien remplaçant d’Arsenal (les plus jeunes ne le savent peut-être pas, oui Arsenal a déjà joué la C1) n’est pas à la fête. Sur un centre-tir manqué de Silvestre Varela, il anticipe le centre et rend hommage à Moacir Barbosa et Arconada en même temps. Mais pour assurer sa présence dans ce top 10, le Polonais a décidé d’innover. Sur une passe en retrait de Sol Campbell, il se saisit du ballon avec les mains, se retourne et ne s’aperçoit que le coup franc indirect a été vite joué qu’une fois le ballon dans le filet. Une originalité logiquement récompensée.