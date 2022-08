Top 10 : coups de sang en Angleterre

Le coup de boule façon Zidane de Darwin Núñez sur Joachim Andersen l'a rappelé, le football anglais est connu pour ces pétages de plombs récurrents. Tacles assassins, embrouilles entre coéquipiers ou encore coup de pied dans un ramasseur de balles, voici un top 10 non exhaustif des moments où les joueurs ont perdu la boule sur les pelouses anglaises.

Vinnie Jones vs Éric Cantona

Lee Bowyer vs Kieron Dyer

Luis Suárez vs Branislav Ivanović

Gabriel Martinelli vs Wolves

Robin Van Persie vs Thomas Sorensen

Eden Hazard vs un ramasseur de balle

Andrew Robertson vs Emerson Royal

Heung-min Son vs Antonio Rüdiger

Roberto Firmino vs Mason Holgate

Neal Maupay vs Mattéo Guendouzi

Les soubresauts de Cantona, Barton ou encore Roy Keane avaient évidemment leur place dans ce top, mais par souci de vous en faire découvrir de nouveaux, nous avons décidé de ne pas reparler de ces grands classiques.

Figure de proue dudu Wimbledon FC, Vinnie Jones est encore connu aujourd'hui pour être l'un des joueurs les plus violents de l'histoire de la Premier League. Après avoir martyrisé les cojones de Paul Gascoigne , le gamin de Watford s'est fait remarquer en découpant la légende Cantona.n'écopera que d'un carton jaune. Après sa carrière, celui qui détient le record de la biscotte le plus rapide de la Premier League (3 secondes) est devenu un acteur à succès en partageant la vedette avec Brad Pitt à l'affiche d'un film de la sagaProbablement l'une des meilleures bastons de l'histoire du football. Alors que Newcastle se fait tordre à domicile par Aston Villa (0-3), Lee Bowyer et Kieron Dyer, coéquipiers, n'ont rien trouvé de mieux que de se castagner. Le tout pour une histoire de passe en retrait . Déjà réduits à 10 après l'exclusion de Taylor à la 73minute, lestermineront cette rencontre à huit.Tout le monde se rappelle de la mythique morsure de Luis Suárez sur Giorgio Chiellini lors du Mondial 2014, mais qui se souvient de son coup de croc sur Branislav Ivanović ? Lors d'un Liverpool-Chelsea mal embarqué pour lesdevient fou après avoir perdu la balle face au colosse serbe et répond en lui mordant le bras. Pas de VAR à l'époque, l'international uruguayen reste sur le terrain et sauve même son équipe en marquant le pion égalisateur dans les derniers instants de la rencontre. Il n'y a vraiment pas de justice.Quelle mouche a piqué Gabriel Martinelli ? En 2022, la jeune recrue dea réussi l'exploit de prendre deux jaunes en moins de 7 secondes . Vers la 70minute, l'ailier concède une touche après avoir reçu un petit taquet discret de Daniel Podence. Dans la foulée, lese relève et envoie une poussette sur le Portugais au moment de la remise en jeu. C'est tout ? Non, Martinelli sprinte derrière Chiquinho pour le rattraper et le charge dans le dos pour stopper sa course. L'arbitre Michael Oliver siffle un coup franc pour leset dégaine deux biscottes pour le prix d'une, excluant Martinelli pour ses deux fautes consécutives. Du jamais vu. Qui dit mieux ?Durant sa carrière, le Hollandais volant a souvent fait parler de lui pour ses buts somptueux, comme cette pépite lors de la Coupe du monde 2014 face à Casillas . Mais Van Persie était aussi connu pour être un sanguin. Alors que lestombent dans le piège de Stoke City, l'attaquant perd ses nerfs et assène un vilain coup d'épaule au gardien adverse Thomas Sorensen, qui gagnait du temps à la 76minute de jeu. Carton rouge et défaite à la clé, merci bonsoir.En 2013, Hazard marche sur la Premier League. Mais un grain de sable va venir dérégler la machine belge. Alors qu'à la 77Chelsea est bousculé par Swansea en demi-finale de League Cup, l'homme au 110 pions en PL va commettre l'irréparable : frapper un ramasseur de balle. Suite à une passe loupée d'Azpilicueta, l'attaquant tente de rapidement récupérer la chique, mais un jeune ramasseur de 17 piges n'est pas de cet avis. Hazard voit rouge et lui met un coup de pied au niveau des côtes. Il est expulsé dans la foulée. Le meilleur dans tout ça, c'est que l'ado en question, un certain Charlie Morgan, avait annoncé sur son compte Twitter avant le match qu'il allait volontairement faire perdre du temps aux. Alors, génie ?L'arroseur arrosé. Pas le dernier quand il s'agît de chambrer ses adversaires, Andrew Robertson a cédé aux intimidations d'Emerson Royal lors d'un match face aux, en 2021. Résultat : une balayette de l'espace sur le Brésilien. Carton rouge direct pour le, son deuxième en 10 ans de carrière. Pour expliquer son geste, l'international écossais a raconté avoir goûté aux crampons de Royal lors du deuxième but inscrit par Liverpool.publie quelques jours plus tard une story sur Instagram avec une photo de ce fait de jeu passé inaperçu, accompagné du message suivant : «À l'image de N'Golo Kanté, Heung-min Son est perçu par tout le monde comme le. Mais il lui arrive aussi d'avoir les deux fils qui se touchent. Alors non, on ne parle pas ici de son embrouille avec Hugo Lloris , mais bien d'un geste d'humeur du Sud-Coréen sur Antonio Rüdiger. Celui-ci avait discrètement frotté ses crampons sur le torse du défenseur, ni vu ni connu. Sauf pour la VAR, qui a permis à l'arbitre de montrer la porte à Son. Oust !Lors d'un derby du Merseyside peu emballant en FA Cup lors de la saison 2017-2018, Holgate décide d'allumer une mèche pour enflammer la rencontre. Alors que Bobby Firmino tente de conserver le cuir près de la ligne de touche, le défenseur central desbalance son adversaire dans ses propres tribunes. Fou de rage après s'être relevé au milieu de ses supporters, l'international brésilien tape son meilleur sprint pour en découdre, mais l'arbitre sépare les deux joueurs. De quoi donner des idées à Ashley Young. Connu pour avoir souvent un comportement limite sur le pré, Mattéo Guendouzi n'a pas fait dans la dentelle ce jour-là. Après avoir mis un coup dans les côtes de son compatriote Neal Maupay, buteur quelques secondes plus tôt, l'international français a étranglé l'attaquant au coup de sifflet final. Un geste qui lui vaudra d'apparaître sur la Une dule lendemain.