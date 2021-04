Thilo Kehrer est-il vraiment une quiche ?

Sa performance désastreuse face au LOSC, le 3 avril dernier (0-1), a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Depuis quelques jours, Thilo Kehrer est violemment pris en grippe par une partie des supporters parisiens qui, disons les choses franchement, estiment que c’est une pipe et qu’il n’a pas sa place au PSG. Sauf qu’en l’absence d’Alessandro Florenzi ce mercredi soir, c’est sans doute encore lui qui va devoir jouer les pompiers de service au poste de latéral droit face aux pyromanes bavarois. Pas très rassurant, à première vue.

Kehrer des bacs à sable

Thilo de consolation ?

Par Alexandre Aflalo

Le supporter de football a généralement la gâchette facile. À peine voit-il une ambulance passer qu’il ne peut pas s’empêcher de canarder jusqu’à ce que le barillet soit vide et que le canon fume. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l’été 2018, autant dire que Thilo Kehrer a appris à vivre avec le tonnerre des coups de feu en musique de fond. Arraché à Schalke 04 contre 37 millions d’euros pour jouer les seconds rôles dans l’effectif germanisant de Thomas Tuchel, l’Allemand est rapidement devenu, au gré de performances en dents de scie, une tête de Turc de premier choix pour les supporters et suiveurs du club de la capitale. Considéré à son arrivée comme un jeune défenseur prometteur, puissant, rapide et polyvalent, Thilo Kehrer n’a jamais su s’imposer ni en défense centrale, où la concurrence est très rude au PSG, ni sur le côté droit, où il a « dépanné » à de nombreuses reprises sans jamais s’acclimater à ce rôle qui n’est pas forcément sa spécialité. Cette saison plus que les autres, il semble en pleine crise de confiance, perdu sur un terrain dans un maillot qui semble trop grand pour lui. Pas idéal à l’approche d’un quart de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, lors duquel il sera très certainement titulaire.Pas grand-chose ne va dans le sens de Thilo Kehrer, cette saison. Sa prise de masse monumentale pendant le premier confinement ne l’a absolument pas empêché de voir son début de saison pourri par une longue blessure, une pubalgie qui l’a embêté d'octobre à décembre. L’an dernier déjà, avant de se transformer en Musclor, il avait passé la moitié de la saison sur le carreau pour un problème au pied. Une fragilité physique qui n’a pas dû l’aider à s’affirmer, et ça se ressent : souvent cette saison, on l’a senti en retrait, ne dégageant pas énormément d’assurance ni dans la technique (sur des appuis hasardeux, des positionnements malheureux), ni sur le plan physique, où il est souvent pris de vitesse ou dans les duels. Fin mars, juste avant la trêve, un passage dans un article derésumait de façon accablante la position dans laquelle se trouve l’Allemand au sein de l’effectif parisien :(...)Le genre de choses qui peuvent foutre un sacré coup au moral, qu’une campagne de harcèlement et d’insultes comme celle dont il fait l’objet sur les réseaux sociaux depuis quelque temps ne doit pas arranger.Catégorisé maladroit dès sa première saison à Paris, notamment après le huitième de finale retour contre Manchester où sa passe décisive pour Lukaku à la 2minute avait mis les Mancuniens sur orbite, Kehrer commence à voir les arguments en sa faveur s’émacier dangereusement. Son jeune âge ? À 24 ans et après trois saisons au PSG, l’inexpérience n’est plus une excuse. Un poste de latéral droit qui n’est pas le sien ? Il avait déjà connu cette position à Schalke et y a joué presque un tiers (28 sur 87) de ses matchs au PSG. D’autant que de l’autre côté, un certain Abdou Diallo s’est adapté sans mal à une position qui n’était pas la sienne, montrant l’exemple. La concurrence ? À ce poste de latéral droit justement, il y a un boulevard pour qu’un vrai bon joueur s’installe durablement. Alors qu’est-ce qu’il manque à Kehrer pour performer ? Du talent ? De l’expérience ? Du soutien ? Peut-être un savant mélange des trois ? Toujours est-il que s’il est titulaire ce mercredi soir, tous ses doutes, toutes ces critiques, vont devoir s’envoler. Thilo Kehrer aurait une occasion unique de prouver à quiconque le dit encore – et ils sont, sinon nombreux, très bruyants – qu’il n’est pas assez bon pour jouer à Paris, en muselant un Kingsley Coman qui l’a déjà ridiculisé du temps de Schalke et qui lui avait foutu la tête sous l’eau pendant toute la finale au mois d’août. Ce match peut ressembler à une dernière chance pour l’Allemand : soit il performe, soit il signe la fin de son aventure au PSG. En cas de titularisation, toutes les mirettes seront braquées sur lui. Et les chargeurs prêts à se vider à la moindre erreur.