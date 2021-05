« Thauvin a demandé à Gignac de lui chercher une maison »

La nouvelle de la probable signature de Florian Thauvin aux Tigres de Monterrey, le club d’André-Pierre Gignac, ainsi que la rumeur Dimitri Payet, a fait trembler le peuple marseillais. Mais ce sont surtout les supporters auriazules qui se sont enflammés à l’idée de voir une attaque bleu-blanc-rouge faire souffrir les défenses mexicaines. Et il semblerait que ce ne soit pas qu’un rêve intouchable.

« Un champion du monde aux Tigres ! »

Par Diego Calmard, à Mexico

Gignac, Thauvin et Payet qui torpillent les cages de Guillermo Ochoa. Cette scène qui avait lieu sur les pelouses du Vélodrome ou de François-Coty il y a quelques années pourrait très bien se reproduire au stade Azteca de Mexico où joue le portier avec l’América. Hier, l’information a fait l’effet d’une bombe. Florian Thauvin, en fin de contrat au mois de juin, est très proche de rejoindre les Tigres de Monterrey la saison prochaine. Déjà surprenante, l’info a été suivie d’une autre bien plus improbable : Dimitri Payet pourrait s’asseoir à côté de lui dans l’avion. Lesse doteraient alors d’une attaque 100 % Arnaud Montebourg compatible, avec un trident made in France.Cela fait deux semaines que la rumeur Thauvin circule à Monterrey sans que les supporters n'y croient vraiment. Et c’est le site italien Calciomercato qui a lâché le morceau mardi. Sur la radio locale RG La Deportiva, le journaliste Marco Fabio Ceccatelli a confirmé la fuite :Le compte Twitter Grafico Tigres, toujours bien informé, l’a annoncé dans la foulée avec certitude :Selon lui,. En fouinant un peu plus, on découvre aussi que des organes du club viennent de subitement suivre le joueur sur les réseaux sociaux.Dans la soirée, les quarts de finale de Ligue des champions de la CONCACAF de Cruz Azul, América ou Monterrey, le grand rival, sont passées au second plan et les supporters des Tigres étaient tout excités., se réjouit Marisa, supportriceLes fans ont déjà commencé à partager sur les réseaux des maillots jaune et bleu floqués du nom du Français et du numéro 26, comme pour y croire encore plus.se réjouit Daniel. Avec Gignac ou encore Ivan Zamorano et Ronaldinho, les clubs mexicains sont habitués à ce genre de « bombazos » .Car le club est en pleine transition et veut frapper un grand coup : le groupe Cemex, l’une des entreprises de ciment les plus riches du pays et propriétaire du club, a décidé de se séparer du coach le plus titré avec le club. Avec Ricardo Ferretti, l’UANL a remporté une Ligue des champions de la CONCACAF et cinq titres de champion, dont quatre avec Gignac., lâche Jair Ramos, un journaliste. D’autant qu’à part le trophée continental, l’équipe n’a pas été championne depuis deux ans et a fini à la 10place de Liga MX, se qualifiant laborieusement pour les barrages d’accession aux play-offs, qui se déroulent ce week-end.La rumeur Payet, qui avait déjà fleuri l’an dernier, a aussitôt refait surface après celle de l’ancien Bastiais. Seul problème : les relations entre les deux joueurs, et ce n’est un secret pour personne, sont loin d’être bonnes. Il y a quelques mois, on apprenait que Thauvin aurait mal pris la prolongation de Payet, alors que son propre contrat n’avait pas été revu à la hausse. Des sources internes aux Tigres nous confient aussi que le club aurait souhaité que la rumeur Payet ne sorte pas tout de suite, en tout cas pas en même temps que celle du transfert du numéro 26 marseillais. Payet serait-il donc un deuxième choix ? Et le club, aussi riche soit-il, a-t-il les moyens de payer des salaires millionnaires à trois internationaux français ?, confirme Jair Ramos. On attend avec impatience le premier centre de Thauvin déposé sur la tête de Gignac dans un Volcán en ébullition.