Tévez, les premiers pas du coach Apache

Intronisé entraîneur de Rosario Central moins de trois semaines après avoir officiellement mis un terme à sa carrière de footballeur, Carlos Tévez, 38 ans, n’a pu empêcher la défaite des siens pour sa première comme coach ce vendredi soir. Parmi les supporters et les médias argentins, un mélange d’excitation, de curiosité et de méfiance entourait les débuts de l’Apache sur un banc. Le défi s’annonce très difficile.

Surprise sur prise !

« On a embauché un débutant avec ses trois frères et un prof de hockey et on devrait être contents ? »

Le temps n’a pas le temps, mais il faut du temps

Par Georges Quirino-Chaves à Buenos Aires

La tête baissée, Carlos Tévez s’engouffre dans le tunnel des vestiaires du Gigante de Arroyito, le stade de Rosario Central. Quelques timides applaudissements et surtout des sifflets des quarante mille spectateurs retentissent après la défaite des locaux face à Gimnasia La Plata (0-1) lors de la cinquième journée du championnat argentin. Avec un effectif limité et seulement quatre jours de préparation depuis son arrivée dans la province de Santa Fe, l’Apache n'a pas réussi de miracle pour sa première ultramédiatisée sur le bancL’évènement avait été survendu toute la semaine par les médias argentins., s’enflammait même le commentateur d’ESPN avant le coup d’envoi. Une caméra isolée en direct suivait tous les faits et gestes du coach Tévez en doudoune et col roulé noir pour affronter la fraiche nuit d’hiver en province de Santa Fe. Aucun accueil particulier n’avait été réservé à l’entraîneur débutant sinon la demande d’une victoire par le public de Central, épuisé de voir son club en crise de résultat. Debout, mais plutôt calme dans sa zone technique pendant toute la rencontre, l’ancien attaquant, qui avait opté pour un 4-4-2, a beaucoup observé. On l’a vu insisté pour presser plus haut, demander davantage d’agressivité dans un match assez équilibré jusqu’à cette ouverture géniale de l’Uruguayen Brahian Alemán et l’enchaînement contrôle-frappe pied droit du Paraguayen Ramón Sosa (0-1, 79) offrant la victoire aux Loups de la Plata et une bonne gueule de bois aux fans de Central., expliquait néanmoins Tévez à l’issue de la rencontre.. Il faudra surtout convaincre ces derniers d’avoir confiance en lui alors que personne ne l’imaginait entraîneur il y a encore trois semaines.Lundi 3 juin 2022. 23h32. Barbe bien taillée, dégradé impeccable et affûté comme jamais sous son pull noir, Carlos Tévez apparaît sur le plateau d’América TV à la télévision argentine. Sa parole est attendue. Cela fait tout juste un an qu’on a plus vu l’ancien attaquant des deux Manchester et de la Juventus taper dans un ballon. Capitaine de Boca Juniors lors de sa dernière sortie, l’Apache n’avait pu empêcher l’élimination des siens face à Racing (0-0, 4-2 après TAB) en demi-finales de la Coupe de la Ligue Argentine au stade du Bicentenaire de San Juan., expliquait-il quelques jours plus tard en faisant ses adieux à son club de cœur dans la salle de presse de la Bombonera. Une pause, mais pas encore une retraite.Après plusieurs semaines de roadtrip en famille à travers l’Argentine, entrecoupées d’un stream avec le Kun Agüero, Tévez semble cette fois-ci prêt à annoncer sa décision. Trois possibilités sont imaginées : il poursuit sa carrière de footballeur aux États-Unis ou dans une destination exotique, il raccroche les crampons ou il se présente comme candidat à la présidence de Boca Juniors l’année prochaine face à Juan Román Riquelme. Emu aux larmes face au journaliste Alejandro Fantino, Carlitos, 38 ans, annonce qu’il ne peut plus jouer car, son père adoptif, n’est plus là. La suite ?(NDLR : coach argentin médaillé d’or et d’argent aux JO avec les sélections masculines et féminines de hockey sur gazon).. Tévez entraîneur ? Personne n’y avait pensé.Deuxième surprise. Mardi dernier. Central, l’un des deux grands clubs de Rosario avec Newell’s Old Boys, cherche un nouveau technicien. Après cinq journées de championnat, les Jaune et Bleu pointent seulement à la 23place sur 28. À quelques mois d’élections internes qui s’annoncent mouvementées, les dirigeants tentent un ultime pari pour sauver leurs têtes. En ballottage avec Pablo « Vitamina » Sánchez, ancienne gloire du club, Carlos Tévez est finalement choisi pour entraîner les Canailles pour au moins un an. Un crossover surprenant entre l’un des clubs les plus chauds du pays et l’ancien attaquant essentiellement identifié à Boca Juniors en Argentine., force l’institution rosarino dans une vidéo pour souhaiter la bienvenue à l’Apache., justifie (ou espère) le vice-président Ricardo Carloni lors de la conférence de presse de présentation suivie en direct sur la plupart des chaînes d’information. Avant de prendre la parole, l’ancien joueur pose avec le maillot de Central floqué de son nom et du numéro 10. Comme s’il arrivait en nouvelle recrue. Comme si personne n’était encore préparé à voir une autre image. Face à une centaine de journalistes argentins et étrangers entassés dans une toute petite salle, Tévez déroule. Pourquoi cette équipe ?et. Son ambition ?et, quatre fois champion national (1971, 1973, 1980, 1987), mais qui n’a plus rien gagné depuis la Coupe d’Argentine 2018. Sa philosophie de jeu ? Pas de concepts clairs sinon une admiration assumée pour Antonio Conte, son ancien entraîneur à la Juventus,, dit-il. A-t-il échangé avec Di María pour tenter de le faire revenir dès maintenant dans son club formateur ?. Après plus de vingt minutes de question-réponse, Tévez pose cette fois-ci avec le haut de survêtement d’entraîneur. Comme s’il avait symboliquement fini sa mue pendant cette conférence de presse. Tout semble en réalité assez surréaliste., témoigne Luis Castro, journaliste à, le grand quotidien local.. L’interrogation est surtout autour des compétences réelles de Tévez sur un banc. Visiblement mal à l’aise et agacé, Carlitos a botté en touche au moment d’être interrogé sur ses éventuels diplômes d’entraîneur. Pas clair. Le natif de Ciudadela comptait sur son adjoint Carlos Retegui. Ce dernier a finalement dû se mettre en retrait jeudi car toujours en poste comme adjoint des sports à la mairie de Buenos Aires. Il se propose néanmoins d’aider. La crainte d’une grande improvisation inquiète déjà., réagit Andrés Cánepa, socio de Rosario Central, membre du groupe de supporters "Origen Canalla".Autre préoccupation. L’ombre du puissant agent Christian Bragarnik autour du deal. En conférence de presse, Tévez a assuré que le représentant (propriétaire d’Elche en Espagne et impliqué dans le développement des clubs argentins de Defensa y Justicia et Ferro Carril Oeste) n’aurait aucun pouvoir sur son mercato., éclaire Luis Castro.. En toile de fond, il y a cette crainte éternelle des socios argentins de voir leurs clubs avec leur statut d’association civile passer discrètement entre les mains d’investisseurs privés malgré l’interdit., rappelait cette semaine le très respecté journaliste Ezequiel Fernández Moores dans le quotidienSans aucun attachement passé avec le club et mis sous pression à peine arrivé, Carlos Tévez n’aura droit à aucune période de grâce à Rosario Central, une institution où les supporters n’hésitent pas à demander la tête de leurs propres idoles si les résultats ne suivent pas. L’ancienne gloire Kily González, récemment virée de son poste d’entraîneur, en a fait l’amère expérience. Tévez va devoir très vite se mettre en route. Après sa défaite inaugurale en championnat, son premier match couperet se présente déjà ce mardi face à Quilmes, une équipe de deuxième division, en seizième de finale de Coupe d’Argentine à Córdoba. Les supporters canallas l’attendent surtout le jeudi 21 juillet prochain. Central recevra son grand rival rosarino Newell’s Old Boys au Gigante de Arroyito à l’occasion de la 9journée du championnat. Pas de chance pour Carlitos. Les Rouge et Noir sont actuellement en pleine bourre, au point d’occuper le sommet du classement., a voulu rassurer le nouveau coach.. Il vaudrait mieux pour lui.