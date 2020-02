Tensions entre les joueurs de Copenhague et la police lors du match contre le Celtic

Since when were police officers allowed to stop a team from celebrating? Never seen this happen before #CELFCK #EuropaLeague pic.twitter.com/I1Jiis0BiS — Rav (@rav23ldn) February 27, 2020

Dans la bonne humeur.Le match de Ligue Europa entre le Celtic Glasgow et Copenhague (1-3) qui s’est déroulé, ce jeudi, a été marqué par la qualification des Danois, mais pas seulement. 85minute : Pep Biel inscrit le second but des visiteurs et se dirige vers le parcage pour le célébrer avec ses supporters, avant d'être stoppé par un policier. Un geste qui a provoqué un moment de tension et une petite brouille entre les forces de l'ordre et les joueurs de Copenhague, Michel Santos poussant notamment un policier à terre.Une célébration comme une autre.