Suivez le multiplex de la 9e journée de Ligue 1

Huit équipes, dont les cinq derniers du classement sur le pont : la Ligue 1 qu'on aime s'est donnée rendez-vous ce dimanche à 15 heures. Le jour et l'horaire habituels du foot amateur, comme un symbole. Faute de match à mater dans le village voisin ces prochaines semaines, le championnat de France vous en offre quatre qui fleurent bon les pelouses bosselées et les contrôles élastiques : un Angers-Nice pour la quatrième place, et trois duels de mal classés. De quoi vous assurer une sieste dominicale de qualité.

Les matchs de la 9e journée de Ligue 1 :

Par Simon Butel, confiné lui aussi

1§h10. Ouille ouille ouille, je crois que le genou de Dante nous a lâché, là.16h08. Instant stat' : après l'expulsion de Matthieu Udol côté Messin, seuls Nice, Strasbourg et Lorient n'ont pas encore pris de rouge cette saison. Quelle sera la prochaine équipe à craquer ? À vos paris ! Une pièce sur Strasbourg, perso.16h07. Ah, c'est reparti aussi aux Costières, avec une grosse occase loupée par Roux. C'est pas son jour, au petit Nolan.16h05. On file à Reims, où le coup d'envoi de la deuxième période vient d'être donné ! Thioub a remplacé Cabot pour le SCO.16h03. C'est reparti aussi à Dijon ! Avec un changement à la pause côté Lorientais : Moffi est sorti, remplacé par Laurienté.16h00. Bon, on va finir de manière artisanale comme ça, tant qu'on a les images, c'est l'essentiel. C'est reparti à Reims !15h48. Mi-temps aussi à Reims ! Les Rémois mènent 2-1 face à Strasbourg, à qui ils cèdent provisoirement leur place dans la charrette.15h47. Mi-temps à Dijon ! 0-0 entre le DFCO et Lorient. Elle devait pas être élevée, cette cote-là.15h43. Suffisait de demander : bon coup franc pour les Merlus ! Qui ne donne rien.15h42. À tous ceux qui s'étonnent que je parle pas de Dijon-Lorient, c'est qu'il se passe rien à Gaston-Gérard, hein.15h40. Et carton jaune pour l'ami Nolan Roux, coupable d'avoir mis un high kick à Alexandre Oukidja, qui s'était levé le ballon pour le dégager comme dans Fifa. Faut pas chambrer, aussi...15h36. On ne reconnaît pas vraiment nos amis Angevins qui ont, rappelons-le, cogné Rennes au Roazhon Park la semaine dernière. Bon, après, ils ont quelques circonstances atténuantes, entre les blessures de Pierrick Capelle et Enzo Ebossé, les passages devant la justice de Stéphane Bahoken et Farid El Melali cette semaine et la titularisation en pointe de Loïs Diony.15h35. Puisqu'on en est à passer des big up, j'en place une pour Jérémy Baron, alias le Petit Prince de Nantes. Joyeux anniversaire mec !15h34. À noter l'absence côté alsacien d'Alexander Djiku, récemment devenu papa. Félicitations à lui ! C'est bien ce qu'il faut dire dans ces moments là, hein ?15h33. Du coup, l'entraîneur strasbourgeois est remplacé sur le banc par son adjoint Jean-Marc Kuentz. Retenez bien ce nom : vous ne l'entendrez plus jamais.15h30. Voilà qui va faire plaisir à Thierry Laurey, absent car testé positif au Covid-19 mercredi. On pense bien fort à lui. C'est ce que je dirais si je commentais le match en direct sur France Bleu Elsass.15h25. Du coup, il n'y à qu'à Dijon qu'on n'a pas encore trouvé le chemin des filets. Vous aussi, ça vous surprend ?15h21. Je sais pas trop ce que les Angevins essayaient de gratter à vrai dire. Indiscutable, le péno.15h16. But pour le FC Metz, je précise ! Sur un contre orchestré par Boulaya, Maïga lance Lamine Gueye. L'attaquant grenat devance Miguel et Reynet et marque du gauche dans le but vide ! Dire qu'il devait être prêté au Paris FC, le gamin.15h11. L'avantage, c'est que je vais louper le quart d'heure d'observation. Malinx, le lynx.15h07. Pour info, c'est parti sur tous les terrains. Et ça fait 0-0 partout, hinhin.15h05. Okay, ça marche sur aucun terminal en fait. 30 balles par mois pour louper la poignée de mains entre Bruno Ecuele Manga et Jérémy Morel... Ils vont m'entendre chez Téléfoot.15h. Bon, je passe au système D. Prévenez-moi s'il y a un but pendant que j'installe tout ça.14h59. Ils vont me faire rater la petite musique de la Ligue 1, à ce rythme-là.14h57. "Problème réseau" sur mon Téléfoot. Voilà un aprem qui commence bien. On croirait un match de Départemental 4 dont on attendrait désespérément le ballon pour donner le coup d'envoi parce que les mecs l'ont envoyé dans la rivière voisine pendant l'échauffement du gardien.