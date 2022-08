Revivez le tirage des poules de C3

Après la Ligue des champions ce jeudi, la Ligue Europa version 2022-2023 connaît ses groupes. Rennes, Nantes et Monaco ont hérité de groupes que l'on peu qualifier de "poil à gratter" et seront exemptés des matchs de gala contre Manchester United, Arsenal ou la Roma...

Les groupes de la Ligue Europa 2022-2023

Le Live

Les chapeaux

Par Alexandre Lazar

ArsenalPSVBodø/GlimtFC ZürichDynamo KievRennesFenerbahçeAEK LarnacaRomaLudogoretsReal BetisHJKBragaMalmöUnion BerlinUnion saint-gilloiseManchester UnitedReal SociedadSheriff TiraspolOmonia NicosieLazioFeyenoordMidtjyllandSturm GrazOlympiakosQarabağFribourgNantesÉtoile rougeMonacoFerencvárosTrabzonspor: Lazio, Feyenoord, Mitdjylland et Sturm Graz dans le groupe F !: Première participation pour l'Union saint-gilloise, qui affrontera Malmö, l'Union Berlin et Braga.: L'HJK jouera la Roma, Ludogorets et le Real Betis.: Omonia pour MU, Real Sociedad et Sheriff ! Boom !: Fribourg avec l'Olympiakos et Qarabag les amis !: L'Union Berlin contre Braga et Malmö.: Midtjylland file dans le groupe F, avec la Lazio et Feyenoord.: Le Sheriff Tiraspol rejoint le groupe E, qui contient déjà Manchester United et la Real Sociedad.: Le Real Betis de Nabilou affrontera la Roma et Ludogorets dans le groupe C !: Bodo/Glimt contre Arsenal et le PSV dans le groupe A !!! Olala.: Pas la même ambiance à Louis-II qu'au Marakana dirons les mauvaises langues.: Qarabag avec l'Olympiakos dans le groupe G,. Feyenoord et Lazio dans le groupe F.: La Real Sociedad va se coltiner Manchester United dans le groupe E. Bon plan ?: Malmö avec Braga dans le groupe D ! Parfait pour les groundhoppers !: C'est Ludogorets qui devrait déguster face à la Roma dans le groupe C.: RENNES REJOINT LE DYNAMO KIEV DANS LE GROUPE B !!!: Le PSV de Ruuuuuud va se taper Arsenal dans le groupe A ! Pas un cadeau.: Olympiakos file dans le G. C'est le H pour l'Étoile rouge ! Place au chapeau 2 !: La Lazio débarque dans le groupe F !: Le groupe D pour Braga ! Car MU ne peut pas jouer le même jour qu'Arsenal.: Manchester United dans le groupe E !: L'AS Roma, vainqueur de la C4 en titre, prend place dans le groupe C !: Le Dynamo Kiev rejoint le groupe B !Direction le groupe A pour les Gunners.: Le traditionnel rappel des règles du tirage que personne n'écoute jamais. LE PROTOCOLE.: LE VOILÀÀÀÀÀÀÀ : GIORGIOOOOO MARCHETTIIIIIII !!! Inimitable, l'homme de la situation. On peut parler terrain maintenant.: Vous le sentez comment pour nos clubs français d'ailleurs, ce tirage ? Dites-moi tout.: Le très pieux Zoltan Gera (pas une blague, faites une petite recherche sur les Internets), débarque sur scène. On parle d'un finaliste de la Ligue Europa 2010 avec Fulham, qui a aussi mis un beau banger à l'Euro 2016 il me semble. Il s'agit de l'ambassadeur de la finale, qui se déroule cette année à la Puskas Arena de Budapest.: La légende de l'Eintracht, Karl-Heinz Körbel (plus de 700 matchs avec les Aigles), ramène le trophée de la C3. Par contre, je n'ai pas fait allemand LV2.: Sympa cette série d'images sur le titre surprenant de l'Eintracht l'an passé, avec Filip Kostic en meilleur joueur, et Ansgar Knauff en meilleur jeune.: Il a changé Giorgio Marchetti, effectivement. Je ne sais pas qui est cet individu classieux, et la traduction est en panne.RomaManchester UnitedArsenalLazioBragaÉtoile rougeDynamo KievOlympiakosFeyenoordRennesPSVMonacoReal SociedadQarabağMalmöLudogoretsSheriff TiraspolReal BetisMidtjyllandBodø/GlimtFerencvárosUnion BerlinFribourgFenerbahçeNantesHJKSturm GrazAEK LarnacaFC ZürichOmonia NicosieUnion saint-gilloiseTrabzonspor