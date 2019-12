Live : Dortmund pour le PSG, la Juve pour Lyon et un choc Real-City !

Qui aura la chance de se payer encore une fois le scalp du PSG en huitièmes de finale ? Qui se farcira le Real Madrid, ogre du chapeau 2 ? Qui pourra finir d'achever l'OL au printemps prochain ? Quel ex-footballeur joufflu triturera les boules en plastique ? Voilà tant de questions qui trouveront réponse dans les prochaines minutes.

Paris Saint-Germain



















Olympique lyonnais - Juventus









12h23 : Ça a été extrêmement vite, et pour la faire courte : on aura un énorme choc entre City et le Real, un duel de surprises entre l'Atalanta et Valence, Liverpool qui retrouvera le Wanda Metropolitano, un remake de la finale de 2012 entre Chelsea et le Bayern et une grosse Juventus pour l'OL... Eh ben !

12h15 : Le Borussia est le premier à sortir du chapeau... c'est directement pour le PSG ! Oh les retrouvailles pour Thomas Tuchel !

Chapeaux

Vainqueurs de groupe :

Deuxièmes de groupe :

Alors, heureux ? Je vous laisse vous écharper ici, on va débriefer tout ça sur sofoot.com dans quelques minutes. Bon appétit et belle fin de journée !Oh les chocs en pagaille !On est tout proche de démarrer ! Plus qu'à rappeler les règles et on va pouvoir plonger les mains dans les bassines.Et elle est suivie de l'immense Hamit Altıntop ! On a donc un représentant du pays hébergeant le vainqueur sortant (Liverpool) et un autre de la ville hôte de la finale (Istanbul). Le compte est bon.Kelly Smith, pilier du foot féminin anglais, est appelée à la barre. Avec un outfit très sobre.Giorigio Marchetti, secrétaire de l'UEFA et chef des boules, arrive. Il n'est pas impossible qu'il épluche ensuite les comptes de votre boîte cet après-midi.Je ne sais pas pourquoi, mais ces clips survitaminés de présentation, ça me file une vraie pêche !Allez, c'est parti à Nyon sur mon stream ! Avec un beau raclement de gorge de la part du maître de cérémonie.Les Footix diront que le vrai petit Poucet de la compétition est l'Atalanta, présente pour la première fois à ce niveau. Mais quand on voit le tableau à Lyon, entre la déprime et les blessures de Memphis et Reine-Adélaïde, elle est peut-être ici la bonne pioche pour les grosses écuries.Quatre anglais, quatre espagnols, trois allemands, trois italiens, deux français... Oui, la diversité est au rendez-vous !Si vous écoutez votre petit cœur, quelle serait votre préférence pour les clubs français ? Avant de voir vos réponses en commentaire, je vous le confesse : je croquerai bien dans un Liverpool-Lyon et un Paris-Atlético.Concernant le calendrier, les matchs allers sont prévus les 18, 19, 25 et 26 février, alors qu'il faudra patienter jusqu'aux 10, 11, 17 et 18 mars pour le retour. Dans notre jargon, on appelle ça la saison des remontades.L'humanité se divise en deux catégories de personnes en ce lundi matin, jour 11 de l'épisode de grève : ceux qui savent où aller, mais pas comment, et ceux qui ne devraient pas avoir de problème de transport, mais qui sont en attente d'une destination. Car dans quelques minutes, le PSG et Lyon connaîtront leur adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions (voir les chapeaux ci-dessous). N'oubliez pas de composter votre ticket, on est partis !Bayern -Manchester City -Juventus -Liverpool -Barcelone -Leipzig -ValenceReal Madrid -Tottenham -Atalanta -Atlético -Naples -Borussia Dortmund -Olympique lyonnais -Chelsea