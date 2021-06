Silas Wamangituka jouait bel et bien sous une fausse identité

MDR

On appelle ça faire une Apoula Edel.Le VfB Stuttgart a publié ce mardi un communiqué pour le moins original mais pourtant très sérieux concernant son attaquant congolais Silas Wamangituka.La raison ? Le jeune Silas ne s'appelle en réalité pas Wamangituka, mais Katompa Mvumpa. Et il n'a pas 21 ans, mais 22, puisqu'il est né en 1998 et non 1999. Il aurait été, selon son club, «» Derrière ce changement d'identité, une sombre histoire de visas au moment d'un stage d'essai réalisé à Anderlecht et l'intervention d'un agent qui aurait convaincu Silas Katompa Mvumpa de s'enfoncer dans le mensonge pour pouvoir continuer à jouer en Europe.Dès 2019, après son départ du Paris FC vers Stuttgart, des rumeurs autour de sa fausse identité avaient entouré le joueur congolais, rumeurs qui avaient alors été formellement démenties par le club allemand . Un an et demi plus tard, le VfB a donc enfin clarifié la situation de son joueur publiquement. Le principal intéressé justifie lui-même ce délai : «» , a-t-il déclaré auprès de son club.Reste maintenant à se faire un nom en Bundesliga.