La Juve giflée par la Fio

Plombée par un but hyper précoce de Dušan Vlahović et par l'expulsion prématurée de Juan Cuadrado, la Juventus a sombré chez elle face à la Fiorentina. Laquelle a retrouvé de la vie, au contraire des Turinois qui concèdent leur première défaite de la saison en championnat et se retrouvent quatrièmes à sept points du leader milanais.

Mauvaises nouvelles prématurées, pour la Vieille Dame

Le triplé de points, pour la Viola

Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Cuadrado, Bonucci, De Ligt (Frabotta, 88e), Sandro - Ramsey (Danilo, 20e), McKennie (Kulusevski, 73e), Bentancur, Chiesa - Morata (Bernardeschi, 46e), Ronaldo. Entraîneur : Pirlo.



Fiorentina (3-5-2) : Drągowski - Milenković, Pezzella, Cáceres - Igor, Amrabat, Valero (Pulgar, 52e), Castrovilli, Biraghi (Venuti, 83e) - Ribéry (Bonaventura, 82e), Vlahović (Kouamé, 75e). Entraîneur : Prandelli.

Personne n'osera jamais dire que marquer un but procure la même sensation que donner naissance à un chérubin. Mais quand même, le parallèle peut modestement se poser. Surtout quand le tremblement de filets se fait aussi inattendu et précoce que la fin d'une grossesse, absolument pas prévue. Dušan Vlahović ne dira pas le contraire, lui qui n'aurait jamais parié monter au septième ciel aussi tôt face à la Juventus.Lors de la quatorzième journée de Serie A, le créateur de laa donc fait pousser et sortir de terre une rose à triple épine qui a fait sursauter la Vieille Dame tout en faisant plaisir à la sienne. Au bout de trois minutes, le papa de la Fiorentina a ainsi pris un kif énorme en dépucelant le score. Pas un enfant unique, puisqu'il sera suivi de deux autres en fin de séance (inscrits par Alex Sandro contre son camp, puis par Martín Cáceres).Pour éviter une imprévisible fausse couche, la Juventus s'avance avec son onze titulaire. Malheureusement pour elle, Vlahović - lancé par Ribéry - ne met que quelques secondes pour ouvrir le score, et Cuadrado coupe le cordon avec ses partenaires à la suite d'une intervention trop virile sur Castrovilli. Si bien qu'en infériorité numérique, les Turinois frôlent l'hémorragie lorsque Szczęsny s'interpose devant Cáceres.Proche de l'évanouissement, le champion d'Italie se réveille cependant enfin. Encouragés par leur homme fort, c'est-à-dire Ronaldo, les locaux sortent en effet de leur malaise et s'approchent des cages de Drągowski à plusieurs reprises. Mais ils manquent de souffle au moment fatidique, et leurs tentatives sont avortées par un manque de précision (CR7) ou de réactivité (Morata). Si bien qu'au bout de 45 minutes, la Fiorentina peut continuer à espérer : son petit bébé, l'œuvre de Vlahović, reste couvé et protégé.Afin d'optimiser la reprise, le sage homme Pirlo tente une nouvelle technique et range celle qui ne fonctionne pas : l'éventuelle solution Bernardeschi, qui doit en avoir dans le ventre vu son manque de temps de jeu (deux titularisations, 222 minutes en championnat) se met au travail en lieu et place du bide Morata. Reste que malgré de nombreux tampons échangés contre des biscottes (Ribéry, Bighari et Valero) et une possession laissée à l'équipe d'en face, la Fio serre les dents en assurant le travail. Ronaldo croit pourtant soulager son clan, mais son égalisation est refusée pour hors-jeu. Et quand il s'écroule pour obtenir un péno synonyme de survie, le corps arbitral lui indique que le moment n'est pas opportun.Alors, la Juventus se mutile avec un pion contre son camp de Sandro et un autre offert à Cáceres (passe décisive de Biraghi). Vaincus par trop de vie, les visiteurs doivent laisser la destinée se transformer en réalité : guidé par les lois naturelles ou les circonstances, le triplé de points de lavoit le jour après une heure et demie de boulot et lui offre la quatorzième place du classement. La Vieille Dame, elle, passe quatrième (sept unités de retard sur Milan, quand même) et patientera pour retrouver les folles émotions d'une victoire à la suite de ce premier échec en Serie A.