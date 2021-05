Selon le Sun, Mauricio Pochettino pourrait déjà quitter Paris

Mauricio Pochettino is reportedly considering a stunning #THFC return and could convince Harry Kane to snub a summer transfer... — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 25, 2021

LF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur le départ après six petits mois ? Le Sun révèle que Tottenham fait son possible pour rapatrier... Mauricio Pochettino. Viré le 19 novembre 2019, il s'agirait dede Daniel Lévy, le propriétaire du club londonien. Le manager argentin,et dauphin du LOSC, ne serait pas fermé à l'idée selon le tabloïd anglais.Un retour de Pochettino pourrait également être décisif dans le futur d'Harry Kane. Celui qui a clamé ses envies de départ ne sera pas vendu si facilement et Tottenham espère qu'il sera convaincu de rester par le futur entraîneur. Si cene se fait pas, Graham Potter, en poste à Brighton, pourrait être l'élu, malgré son manque d'expérience.Poch' qui quitte déjà Paris, ce serait une sacrée bombe juste avant l'ouverture du mercato.