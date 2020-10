Sakai assure que Neymar ne l'a pas insulté

View this post on Instagram

この2週間、中々サッカーに集中できる環境ではありませんでしたが対象の2人の選手に制裁がなかったことに安堵しております。  今回の件に関してですがもし仮に何か言われたとしてもお互い熱くなっている試合中の些細な出来事であり差別とは全く関係ありません。  もう全て終わった事であり今回はマルセイユが勝ったというだけの事です。 また伝統あるマルセイユとパリの熱いダービーを皆さまにお見せできるよう引き続き努力していきます!   The last 2 weeks were difficult, but I am happy to hear that the two players in question were not punished this time.   Nobody said anything discriminating to me. We just had a little argument in a match that suddenly got a little emotional.  Now everything’s finished the only important thing is that Marseille won the match.  From next time, I will again do my best to offer you an exciting OM vs PSG derby! #TeamOM