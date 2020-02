Rüdiger et Chelsea frustrent Leicester

Grâce à un doublé d'Antonio Rüdiger, Chelsea est parvenu à arracher le nul sur la pelouse de Leicester (2-2). Au classement, les Blues empêchent les Foxes de prendre davantage le large. Mais restent sous la menace de Manchester United, qui peut revenir à quatre points en cas de victoire face à Wolverhampton.

Looking for Giroud

Rüdiger, héros surprise

Leicester (4-1-4-1) : Schmeichel - Ricardo Pereira, Evans, Söyünçü, Chilwell - Choudhury - Ayoze Pérez, Tielemans (Praet, 80e), Maddison, Barnes - Vardy (Iheanacho, 80e). Entraîneur : Brendan Rodgers.



Chelsea (4-2-3-1) : Caballero - James, Christensen, Rüdiger, Azpilicueta - Kanté, Jorginho (Kovačić, 74e) - Hudson-Odoi, Mount, Pedro (Willian, 74e) - Abraham (Barkley, 83e). Entraîneur : Frank Lampard.

Une tête au second poteau sur corner, puis une autre sur un coup franc excentré. On attendait pêle-mêle Jamie Vardy, le meilleur buteur de Premier League avec 17 buts, Tammy Abraham et ses treize pions, voire Michy Batshuayi, le remplaçant désigné du numéro 9 desincertain avant la partie. Ce Leicester-Chelsea, duel de prétendants au podium et de buteurs, a en fait accouché d'un héros pour le moins inattendu : Antonio Rüdiger, auteur de deux coups de casque décisifs. L'un pour placer les siens en tête au retour des vestiaires, l'autre pour leur permettre de repartir du King Power Stadium avec le point du nul (2-2). Et de continuer à rêvasser de la troisième place, toujours à neuf points. Improbable, mais précieux.Désireux de relancer une machine en difficulté ces dernières semaines (défaite à Newcastle et nul contre Arsenal en championnat, qualif' à l'arrache à Hull City en Cup samedi dernier), Frank Lampard débarque dans les East Midlands avec un Willy Caballero reconduit dans la cage londonienne aux dépens de Kepa. Mais sans Olivier Giroud, resté à la maison. Une absence attendue, quelques heures après la clôture du mercato. Ce qui est plus surprenant, c'est de voir démarrer Abraham dont la blessure à la cheville justifiait en partie la rétention à Londres du Français . Si ce bobo semble déjà oublié, la réussite fuit le meilleur buteur desqui loupe le ballon sur un centre en retrait d'Azpilicueta (17) et n'obtient pas le péno espéré (19).À ces deux situations chaudes, lesrépondent par un coup franc vicieux de Maddison qui navigue dangereusement devant le but de Caballero. Puis surtout par Vardy, qui perd son duel face au portier argentin (25, 26). Plus incisifs en fin de première période, lesse heurtent à Schmeichel, inspiré sur ce lob subtil de Pedro (31), et à Evans, auteur d'un sauvetage devant Mount (41). Deux alertes entrecoupées d'une volée de Chilwell, un chouïa trop enlevée sur corner (37). Dans une partie plaisante, seuls manquent donc les buts. Malgré une tête de Choudhury juste à côté, toujours sur corner.Une anomalie corrigée dès le premier corner de la deuxième période, signé Mount (0-1, 46). Et par Barnes, lancé sur la gauche par Tielemans et auteur tout en puissance - avec de la réussite - de son troisième but sur les trois dernières journées (1-1, 54). Pris en défaut par un défenseur sur l'égalisation des, Caballero est en revanche totalement coupable sur le second but des hommes de Brendan Rodgers : sortie totalement foireuse au second poteau sur un centre trop long de la gauche et retour trop tardif dans sa cage sur ce tir du droit de Chilwell, servi en retrait par Tielemans (2-1, 64).Une joie de courte durée pour le latéral gauche des, battu dans les airs par Rüdiger sur le but égalisateur une nouvelle fois venu du pied droit de Mount (2-2, 71). Pas de quoi décourager Leicester, qui aura deux balles de match. Gâchées par Evans, seul au point de penalty, mais dont la tête fuit le cadre (77), et par Barnes, pourtant servi sur un plateau par Vardy (80). S'ils loupent l'occasion de les reléguer à onze points, lesse consoleront avec un cinquième match consécutif sans défaite face aux. Ce n'est déjà pas mal.