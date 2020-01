Rouen fait joujou avec Metz

547

Rouen 3-0 Metz

Rouen (5-4-1) : Monteiro - Ouadah, Burel, Fourneuf, Sanson, Bassin - M. Diarra, Dembi (Rogie, 85e), Benzia, Barthélémy (Nchobi, 68e) - A. Sidibé (Fataki, 68e). Entraîneur : David Giguel.



Metz (4-3-3) : Delecroix - Centonze, Boye, Bronn, Delaine - Pajot (Gakpa, 64e), N'Doram, Angban - Nguette (Yade, 82e), Diallo, Ambrose. Entraîneur : Vincent Hognon.

Une belle surprise pour finir.La dernière fois que Vincent Hognon s’était déplacé au stade Robert-Diochon, c’était en 2004 et il avait offert la victoire à Saint-Étienne dans le temps additionnel. Mais le bon souvenir a laissé place au cauchemar lundi soir : dans une enceinte bouillante, le technicien du FC Metz a vu son équipe se faire terrasser par Rouen (3-0), leader de son groupe de National 2 et surtout très séduisant dans le jeu. La preuve, les Normands n'auront pour ainsi dire jamais tremblé face à une formation messine faiblarde et incapable de se créer des occasions.Après une bonne entame, le FCR ne met pas longtemps à se distinguer pour prendre le dessus sur son adversaire du soir. Au bout d'un mouvement collectif léché, Sidibé décale Dembi, laissé seul côté droit, qui place un astucieux piqué en lucarne (1-0, 7). L'occasion pour le joueur passé par le HAC de rendre hommage à son pote Nathaël Julan - ils avaient joué ensemble avec la réserve havraise en 2015-2016 -, et pour Rouen de dicter le tempo de ce début de match. Dans la foulée, Monteiro est décisif devant Diallo (8). Une petite frayeur avant le calme plat, tant les Messins peinent à déstabiliser le bloc rouennais.Après l'entracte, Rouen garde la confiance et doit même regretter de ne pas voir M. Angoula désigner le point de penalty pour une faute évidente de Delaine dans la surface. Tant pis, les locaux résistent aux timides offensives des hommes d'Hognon, puis Giguel claque un coaching gagnant pour assommer définitivement les Lorrains. Les deux entrants sont impliqués dans le deuxième pion : Nchobi adresse un centre parfait pour Fataki, qui devance Delecroix pour envoyer le cuir au fond des filets (2-0, 77). Diochon est en fusion et se permet même de fêter un troisième caramel signé Diarra, sur une nouvelle passe décisive de Nchobi (3-0, 88). Le clou d'un spectacle bluffant au cours duquel Rouen, pensionnaire de National 2, se sera baladé contre un FC Metz à la ramasse. Au tour d'Angers de faire connaissance avec l'enfer de Diochon.