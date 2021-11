Ronaldo et Sancho punissent Villarreal

Villarreal CF (4-4-2) : Rulli - Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan (Raba, 79e)- Trigueros (Alberto Moreno, 73e), Capoue, Gómez (Dia, 84e)- Pino (Chukwueze, 73e), Danjuma. Entraîneur : Unai Emery.

Manchester United (4-2-3-1) : de Gea - Telles, Maguire, Lindelöf, Wan-Bissaka - Fred, McTominay - Martial (Rashford, 66e), Van de Beek (Fernandes, 66e), Sancho (Mata, 90e) - Cristiano Ronaldo (Matić, 90e). Entraîneur : Michael Carrick.

Zzzzzz...Au cas où certains en doutaient encore : non, la Ligue des champions n’offre pas que du grand spectacle toutes les semaines. Et donc oui, il est possible de s’endormir un mardi soir, à 19h. Et bien que David de Gea et Geronimo Rulli ont offert deux sublimes parades chacun pour empêcher l’une des deux équipes de prendre les commandes de la rencontre, l’intensité et l'animosité de ce choc du groupe F étaient bien trop faibles pour exciter qui que ce soit, dans les tribunes comme devant son poste de télévision. Bon ça, c’était avant que Cristiano Ronaldo, Monsieur Ligue des champions, ne passe par là. Buteur à l’aller (3-2) , buteur au retour, CR7 a encore puni Villarreal. Cette fois-ci, le Portugais n’a pas eu grand-chose à faire. Enfin si. Il fallait tout de même parfaitement doser son lob, prendre l’information et se jouer de Gerónimo Rulli, bien trop haut dans sa surface de réparation après une relance complètement ratée. De quoi qualifier Manchester United pour le prochain tour, mais aussi devenir le premier joueur de l'histoire à marquer lors de chacun des cinq premiers matchs d'un club anglais lors d'une saison de C1. En fin de rencontre, Jadon Sancho a profité des espaces laissés par les hommes d'Unai Emery pour s’offrir son premier but sous la tunique de Manchester United. Hallelujah.C’était long, très long, encore plus long après les problèmes techniques de l’enceinte du Sous-marin jaune qui a contraint les arbitres à siffler le coup d’envoi en retard, mais ça valait le coup de patienter.