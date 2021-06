Romelu Lukaku annonce rester à l'Inter

LF

On en sait plus sur l'avenir du protégé de Jay-Z Les proprios du club italien ont tellement bien géré les finances du club que même en étant champions d'Italie, ils sont obligés de vendre et ont déjà vu Antonio Conte faire ses valises. Achraf Hakimi fait partie des prétendants au départ et serait en route vers le PSG . Le joueur à la plus grosse valeur marchande des, Romelu Lukaku, annonce lui qu'il ne bougera pas., affirme clairement l'ancien joueur de Manchester United pour HLN (sauf retournement de situation, Simone Inzaghi deviendra le nouveau coach intériste ), s'amuse-t-il.Il n'y a plus qu'à retenir Lautaro Martínez et le compte sera bon.