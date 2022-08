La Roma dispose de la Salernitana

Salernitana (3-5-2) : Sepe - Bronn, Fazio, Gyomber - Mazzocchi (Sambia, 62e), Coulibaly (Kristoffersen, 73e), Vilhena, Kastanos (Ribéry, 54e), Candreva - Botheim (Valencia, 62e), Bonazzoli. Entraîneur : Davide Nicola.



Rome (3-4-2-1) : Patrício - Mancini, Smalling, Ibañez - Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola - Dybala (El Shaarawy, 89e), Zaniolo (Wijnaldum, 79e) - Abraham (Matić, 69e). Entraîneur : José Mourinho.

AF

Non, ce n'est pas un mirage : Dybala est bien un joueur de la Roma.On le sait de source sûre, puisqu'il a déjà raté ses premières occasions de buts avec la Louve, ce qui n'a pas empêché à son nouveau club de l'emporter d'une courte tête (0-1). Les premiers éclairs sont venus de Zaniolo, un brin croqueur sur ses deux opportunités (4, 10). Qu'importe, lessont en jambes et continuent leurs efforts. Un brin de chance viendra leur donner un coup de main, quand la tentative contrée d'Abraham arrive dans les pieds de Cristante. Sa frappe du gauche, déviée par la défense, trouve le chemin des filets. Plus tard, lapensait ouvrir son compteur avec la Louve après un gros travail de Zaniolo, mais a trouvé le poteau. La chance a changé de camp, et même Abraham, au rebond, bute sur un Mazzocchi bien placé (42).Des deux côtés donc, le jeu proposé est très offensif, ce qui laisse beaucoup d'espaces en situation de contre ; la victoire viendra au plus efficace : la Roma. Même si les(Zaniolo et Dybala, principalement) ont vendangé bon nombre d'occasions, laissant toujours aux Salernitains l'espoir de recoller. Jusqu'à ce que la fin de match arrive, et la résignation pointe le bout de son nez pour les. L'intensité retombe, jusqu'à une action menée par Dybala qui sert bien Wijnaldum, mais l'arbitre siffle le hors-jeu : lui non plus ne marquera pas pour son premier match (87). Reste que les premiers points de la saison sont déjà bien au chaud dans les poches des Romains.Carton plein pour les gros, avec les victoires des deux Milan, mais aussi de la Lazio ce dimanche après-midi . Les Napolitains et Turinois savent ce qui leur reste à faire.