Roberto Carlos va jouer un match en Sunday league anglaise

Le plus grand transfert de l’histoire ?En Angleterre, la passion du foot amateur peut parfois servir à autre chose qu’à renflouer les caisses des pubs environnants. Par le biais de l’opération eBay Dream Transfer , les équipes de Sunday league (le championnat amateur anglais) pourront candidater à la signature de Roberto Carlos ou Eni Aluko, ancienne joueuse de Chelsea et de la Juventus. Coût du transfert : 5 livres, et un tirage au sort fin janvier pour désigner les deux heureux élus, qui enregistreront la pige unique de l’une des deux stars.Toutes les recettes liées aux participations au tirage au sort reviendront à Football Beyond Borders , une association qui met le football à profit pour l’égalité des chances, dans les domaines de l’éducation et du social. Après sa retraite en 2015, Roberto Carlos pourra reprendre du service, et pour la bonne cause :, a-t-il confié aux médias anglais.On connaît déjà la première consigne du coach adverse : pas de faute à moins de 40 mètres de la surface.