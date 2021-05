Mehdi Bayat quitte la présidence de la fédération belge

We welcome Robert Huygens as our future president ad interim. More info ?? https://t.co/MTnVYvTeN1?? https://t.co/1jZlgi7dU6 pic.twitter.com/pO7jj5XXMW — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) May 28, 2021

HB

Mehdi Bayat rend son tablier.Mehdi Bayat (frère du sulfureux Mogi) a annoncé ce jeudi qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession à la tête de la fédération belge de football. Bayat portait la double casquette de président de la fédération et propriétaire du club de Charleroi et souhaite désormais se consacrer exclusivement aux Zèbres.Son successeur se nomme Robert Huygens. Ancien membre du comité exécutif et du conseil d’administration de la fédé, il prendra le relais sous forme d'intérim en attendant les prochaines élections qui auront lieu au mois d'août.Pas les vacances d'été les plus reposantes qui soient, donc.